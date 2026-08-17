Özgür Özel: Cemevi de ibadethanedir

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 63. Ulusal, 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli anma törenleri ve kültür sanat etkinliklerine katılan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Cami ibadethaneyse cemevi de ibadethanedir. Alevilik bir kültür değil, bir inançtır" dedi.

63. Ulusal, 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli anma törenleri ve kültür sanat etkinliklerinde konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli'nin yüzyıllar önce Hakk'a yürümesine rağmen öğretileriyle bugün de topluma ışık tuttuğunu söyledi. Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerine dikkat çeken Özel, "Cami ibadethaneyse cemevi de ibadethanedir. Alevilik bir kültür değil, bir inançtır" dedi.

Türkiye'de farklı kimlik ve inançların eşit haklara sahip olması gerektiğini ifade eden Özel, Alevilerin kendilerini tam anlamıyla eşit vatandaş hissedene kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Özel, konuşmasında Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerine de vurgu yaparak, "Yol cümleden uludur. Aslolan yolda olmaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Türk-Kürt, Alevi-Sünni, muhafazakar-seküler ayrımları üzerinden toplumun bölünmeye çalışıldığını savunan Özel, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Özel, "Kimse birbirine benzemek zorunda değil. Ama herkes birbirine sahip çıkmak zorunda" dedi. Konuşmasının sonunda birlik mesajı veren Özel, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan Abdal, Abdal Musa, Mevlana ve Yunus Emre'nin öğretilerinin yol gösterici olduğunu belirten Özel, "Biz doğru olacağız, dost kapısını açık tutacağız. Ama yolumuzdan asla dönmeyeceğiz" dedi.

Yaşanan haksızlıklara rağmen kötülükle karşılık vermeyeceklerini belirten Özel, "İncitiliyoruz, haksızlığa uğruyoruz ama incinsek de incitmemeye söz veriyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı