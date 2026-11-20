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Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, çocukların üstün yararını esas alan kamusal ve eşitlikçi bir eğitim sisteminin hayata geçirilmesi için mücadele edeceklerini söyledi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Türkiye'de çocuk hakları ihlallerinin ciddi boyutlara ulaştığını, güncel verilere bakıldığında hukuki taahhütler ile uygulamanın birbiriyle uyuşmadığını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2024-2025 istatistiklerine göre kız çocuklarının okullaşma oranının tüm yaş gruplarında düştüğünü aktaran Suiçmez, bu gerilemenin cinsiyet eşitliği ilkesinin bünyesinde bulunan fırsat eşitliği ve ayrımcılık yasağının ihlalini açıkça gösterdiğini belirtti.

Suiçmez, güvenlik birimi istatistiklerine göre 2025 yılında 267 bini aşkın çocuğun mağdur olarak kayıtlara geçtiğini söyleyerek, "Bu çocukların yüzde 84'ü doğrudan bir suçun mağduru olarak bulunmaktadır." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 verilerine göre 15-17 yaş grubunda 882 bin çocuğun çalıştığını ifade eden Suiçmez, şunları kaydetti:

"Uluslararası ve ulusal hukuki yükümlülüklerin veri temelli ölçülebilir politikalarla hayata geçirilmesi, çocuk yoksulluğunu azaltacak sosyal koruma sistemlerinin güçlendirilmesi, şiddet, istismar ve ihmalin önlenmesi için etkili koruma mekanizmalarının işletilmesi, eğitim hakkının kesintisiz ve kapsayıcı şekilde sağlanması ve çocukların kendilerini etkileyen tüm kararlarda gerçek anlamda söz sahibi olmaları gerekmektedir. Çocuk hakları, geleceğe dair bir vaat değil, bugünün bağlayıcı hukuki sorumluluğudur. Bu temel ilkeler doğrultusunda Yeni Parti olarak çocukların üstün yararını esas alan laik, bilimsel, kamusal ve eşitlikçi bir eğitim sisteminin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin fırsat eşitliğinin sosyal devlet ilkesinin eksiksiz hayata geçirilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA