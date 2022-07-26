Yeni kurulan ve kapatılan fakülteler Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 36 yeni fakülte kurulurken 16 fakülte kapandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 36 yeni fakülte kurulurken 16 fakülte kapandı.

Yeni kurulan fakülteler, "Bingöl Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Hakkari Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Fen Fakültesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İnsanlık Toplum Bilimleri Fakültesi ile Fen Fakültesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Fen Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Fen Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Fen Fakültesi, Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Fen Fakültesi, Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Fen Fakültesi, 19 Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Fen Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Fen Fakültesi, Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Fen Fakültesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan Bilimleri ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Fen Fakültesi, Aydın Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Fen Fakültesi" şeklinde açıklandı.

Söz konusu kararla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne bağlı Teknoloji Fakültesi kapatılırken, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversiteleri'ne bağlı Fen Edebiyat Fakülteleri kapatıldı. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi de kapatıldı.

(Hidayet Türkyılmaz - İHA)

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