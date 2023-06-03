Yeni Kabine'de yer almayan Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'de yer vermediği Süleyman Soylu, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni tebrik eden Soylu, "Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a; büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı'na; birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz Aziz Milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı kutluyorum" ifadelerini kullandı.