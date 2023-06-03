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Yeni Kabine'de yer almayan Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni tebrik ediyorum

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'de yer vermediği Süleyman Soylu, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni tebrik eden Soylu, "Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a; büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı'na; birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz Aziz Milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen Göreve Başlama Töreni'nin ardından yeni Kabine'yi açıkladı. Eski Kabine'de İçişleri Bakanı olarak görev alan Süleyman Soylu'nun yerine, Ali Yerlikaya getirildi.

SOYLU PAYLAŞIM YAPTI

Yeni Kabine'de görev verilmeyen Süleyman Soylu, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kabine'deki isimleri kutlayan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni tebrik ediyorum." dedi.

"ALİ YERLİKAYA ARKADAŞIMIZI KUTLUYORUM"

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a; büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı'na; birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz Aziz Milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah'a hamdolsun."

İşte o paylaşım:

Yeni Kabine'de yer almayan Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

Haberler.com / Ozan Kılıç - Politika

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