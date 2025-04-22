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Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor

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Hükümet trafik cezalarında ciddi bir artış öngören yeni bir taslak hazırladı. Hız, kırmızı ışık, şerit ihlali veya hatalı sollama gibi suçlarda ağır para cezaları ve zincirleme kural ihlallerinde 'arttırıcı sebep' düzenlemesi getirilmesi planlanıyor.

AK Parti, İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle hazırladığı yeni taslakla trafik cezalarını radikal biçimde artırmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen toplantıda sunulan 2024 verilerine göre, 6 bin 450 ölümlü ve yaralanmalı kazanın yüzde 45'i hız ihlalinden, bin 300'ü ise hatalı şerit değiştirmeden kaynaklandı. Tasarıyla; hız, kırmızı ışık, şerit ihlali veya hatalı sollama gibi temel suçlarda ağır para cezaları ve zincirleme kural ihlallerinde "arttırıcı sebep" düzenlemesi hayata geçecek.

CEZALARDA ARTIŞ YAPILACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu kapsamda trafik suçlarında cezaların artırılması için Cumhurbaşkanlığında AK Parti grup yönetimi ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda İçişleri Bakanlığının yaptığı sunumda, 2024 yılında 6 bin 450 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldiği, bu kazaların yüzde 45'inin hız ihlalinden kaynaklandığı aktarıldı. Kazaların 1.300'ünün ise hatalı şerit değiştirme, diğerlerinin ise hatalı dönüş, hatalı sollama, kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı belirtildi.

CEZA ARTTI SUÇ ORANI AZALDI

AK Parti kaynakları "Türkiye'de trafik suçlarının cezaları çok düşük kaldı. Mesela çakarlı araç konusunda cezayı artırınca bu yasağa uymayanların sayısı yüzde 75 azaldı. Çünkü, cezalar caydırıcı hâle geldi. Yetkisiz çakarlı araç kullanımına 7 bin 500 liradan 150 bin liraya kadar para cezası ve ehliyete el koyma yaptırımı var. Bir de yapılan denetimlerde bakıyorsunuz, adam Avrupa'dan gelmiş, orada hiç trafik cezası almamış. Ama Türkiye'de çok sayıda ceza uygulanmış. Bu durum cezaların düşük olmasından kaynaklanıyor. Çünkü adam nasılsa cezası az diye trafik kurallarını ihlal etmeyi göze alıyor" değerlendirmesini yaptı.

ÜST ÜSTE SUÇUN CEZASI ARTACAK

Taslak ile yapılması planlanan bir başka düzenleme ise zincirleme trafik suçunun cezasına yönelik olacak. AK Parti kurmayları "Adam trafikte önce kırmızı ışıkta geçmiş, sonra şerit ihlali yapmış sonra da gitmiş birinin önünü kesmiş. Burada zincirleme bir durum olduğu için cezalarda artırıcı sebep sayılacak" dedi.

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Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMehmet Kankardes:

Emekli olmuş milletvekillerinide kapsayan, trafikte ne suça karışırsa karışsın ceza ödemeyeceklerinide yazar mısınız? Ben trafikte hatalı sollarsam ya da hız yaparsam birinin canına kast etmiş olacağım fakat milletvekilleri en sol şeritten hatta emniyet şeridinden 250 km hızla giderken kimsenin canını tehlikeye atmayacak değil mi? Bu iş cezalarla çözülecek olsaydı iranda idam var ve her gün birilerini sallandırıyorlar, yinede engel olamıyorlar. Eğitim,hukuk, adalet… en önemlisi ahlaklı bir toplm

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Haber YorumlarıDavut :

Amaç sadece can güvenliği olunca çok güzel karar lakin çooook para lazım çook

Yorum Beğen106
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Haber Yorumlarıİbrahim Gökmen:

1 KÖTÜ YÜZÜNDEN 100 İYİ ADAMI NE CEZALANDIRIYORSUNUZ. BAZI İNSANLARA VEREMEDİĞİNİZ TERBİYEYİ KİTLELERİ CEZALANDIRARAK ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ. BU YORGAN YAKMAKTIR.

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıKral ailesi:

PEKİ MİLLETVEKİLLERİNİN ÖMÜR BOYU CEZADAN MUAF OLMASI İLE ALAKALI BİR ÇALIŞMA VAR MI YADA İLAÇ ALIMLARINDA GAZI STATÜSÜNDEN YARARLANMALARI YADA BUNLAR GİBİ BİR SÜRÜ AYRICALIK

Yorum Beğen91
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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Devletin kasasını boşalttılar..o yüzden kudurdular düştüler ortalığa para için..Akp ve MHP gitmeden bu ülkede hiç bir sorun çözülmez.. Bütün sorunların kaynağı bu iki parti

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Haber YorumlarıEkin ekin:

geç bile kalındı.100 kat yapın cezaları

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıÇengelköylü:

HALEN ÇAKAR KULLANIP DİĞER SÜRÜCÜLERİ TACİZ EDİP KAZAYA SEBEP OLAN ÖZEL AMBULANS MAVİ ÇİZGİLİ AMBULANS ŞOFORLERİ ACİL HASTA TAŞIMAYA YETKİSİ OLMAYAN SİRENLİ ÇAKARLI AMBULANSLARIN RENKLERİNİ BİR AYIRINDA TEAFİKTE PANİK OLAYLARI SIN BULSUN ÇAKARLARI SÖKÜLEN ARAÇLAR HALEN SİRENLERİNİ KULLANIP DİĞER SÜRÜCÜLERİ TACİZ ETMEYE DEVAM

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Haber YorumlarıHamza Şenel:

münübüslerde millet ayakta bi şey diyen yok ben takmadım diye ceza adalete bak

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Haber Yorumlarıhakan uğurlu:

Artık milleti kandiramassınız herkes bu işleri para için yaptığınızı biliyor yıllardir hersene arttırıp duruyorsunuz ve cozemiyorsunuz demekki cezalar ile çözülmüyor Muş

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Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

Emekli olmuş milletvekillerinide kapsayan, trafikte ne suça karışırsa karışsın ceza ödemeyeceklerinide yazar mısınız? Ben trafikte hatalı sollarsam ya da hız yaparsam birinin canına kast etmiş olacağım fakat milletvekilleri en sol şeritten hatta emniyet şeridinden 250 km hızla giderken kimsenin canını tehlikeye atmayacak değil mi?

Yorum Beğen19
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