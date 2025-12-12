Haberler

HSK'dan yeni bölge idare mahkemeleri için yargı çevreleri düzenlemesi

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu, Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin yargı çevrelerini belirledi. Bazı illerin vergi mahkemelerinin görev alanları da gözden geçirildi. Yeni düzenleme 2 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulunun (HSK) Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine yönelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK'nın kararına göre, yeni kurulan Antalya, Diyarbakır ve Kayseri Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevreleri ile diğer bölge idare mahkemelerine bağlı illerin coğrafi durumları, iş hacimleri, ulaşım yönünden yakınlıkları göz önüne alınarak bazı değişikliğe gidildi. Buna göre, Elazığ, Malatya Vergi Mahkemesinin yargı çevresinden çıkarıldı ve mahkemenin görev alanı yalnızca Malatya ilinin mülki sınırları olarak belirlendi. Muş, Van Vergi Mahkemesinin yargı çevresinden çıkarıldı; Van Vergi Mahkemesinin görev alanı Van, Bitlis ve Hakkari illeri olarak düzenlendi. Bingöl, Erzurum Vergi Mahkemesinin yargı çevresinden çıkarıldı, Erzurum Vergi Mahkemesinin görev alanı Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kars ve Tunceli illerinin mülki sınırları olarak belirlendi. Diyarbakır Vergi Mahkemelerinin yargı çevresi ise Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Muş illerini kapsayacak şekilde yeniden oluşturuldu.

Yeni düzenleme 2 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

