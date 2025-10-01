Yeni bir ittifak mı doğuyor? İYİ Partili Öztürk'ten yeşil ışık geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı. Meclis bahçesinden canlı yayınlarla Ankara gündemine ışık tutan Haberler.com'un konukları arasında İYİ Parti Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanlık Katip Üyesi Yasin Öztürk de yer aldı.

YENİ BİR İTTİFAK YA DA DİĞER PARTİLERE BİRLEŞME SÖZ KONUSU OLUR MU?

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Öztürk, partisinin yeni bir ittifaka katılacağı ve başka partiler ile birleşeceği yönündeki iddiaları da değerlendirdi.

"TOPLUMDA DA BUNA BENZER ÜÇÜNCÜ BİR YOL ARAYIŞININ TALEPLERİ SÖZ KONUSU"

Öztürk, "Seçim sathı mahalline girince bunlar değerlendirilebilir. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni 2017'de Türkiye'ye getirirlerken muhtemelen iki buçuk partili bir sistem düşünülüyordu. İki buçuk partiliden kastım şu; iki tane ana kutbun olduğu, bir tane de azınlık partisinin olduğu bir sistem öngörülüyordu. Ama bunu en başta İYİ Parti'nin kurulduğu günden bu yana olan duruşuyla beraber bu sistemin tam olarak oturmadığı, dolayısıyla ittifakları açık bir sistemin olduğu bir ortam söz konusu. Dolayısıyla seçim satım haline geldiğinde elbette ki toplumda da buna benzer üçüncü bir yol arayışının talepleri söz konusu, arzuları söz konusu." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIN EN BÜYÜK DERDİ EKONOMİ"

Vatandaşların en büyük derdinin ekonomi olduğunu dile getiren Öztürk, sözlerine şu şekilde devam etti: "Fakat işte biz de Meclis tatilde olduğunda kendi bölgemizde vatandaşla birlikte sahadaydık. O anlamda baktığımızda bu komisyon süreciyle ilgili de dahil olmak üzere vatandaşın en büyük derdi, öncelikli derdi açıkçası ekonomi. Yani akşam eve ne götüreceğim? Ay sonu nasıl getireceğim derdi varken ne komisyon sürecine, ne ittifaklara, bunlara çok açık bir tepki göstermediklerini söyleyebiliriz. Sandıkta millet bunun kararını elbette doğrusunu verecektir. Millet iradesi önemli."