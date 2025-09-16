Haberler

Yeni Beşeri Tıbbi Ürünler Geri Ödeme Listesine Eklendi

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 51'i yerli üretim olan toplam 64 yeni beşeri tıbbi ürünün geri ödeme listesine dahil edildiğini açıkladı. Yapılan düzenlemelerle ilaçların çeşitliliği artırılarak vatandaşların erişimi kolaylaştırıldı.

Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, geri ödeme listesindeki ilaçlarda düzenlemeye gidildiğini ifade etti.

51'i yerli üretim olmak üzere 64 yeni beşeri tıbbi ürünün listeye dahil edildiğini aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

"5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4'er adet diyabet ilacı, alerji aşısı ve antibiyotik ile 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere, 14 kan ve kan yapıcı organ ilacı, 6 analjezik ilaç, 4 antiinflamatuvar analjezik, 4 sindirim sistemi ilacı, 2'şer adet antiparaziter ilaç, immünsüpresan, oftalmik preparat ve vitamin ile birer antifungal, antiviral, hormon preparatı, psikoleptik, hemoroid tedavisi ilacı, özel tıbbi amaçlı gıda ve 1 diğer beşeri tıbbi ürünle geri ödeme listesinin kapsamı genişletildi. Bu olumlu gelişmenin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika
