HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Ramanlı: Yeni Anayasa konusunda elimizi taşın altına koyarız

HÜDA PAR Genel başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, Haberler.com canlı yayınında Melis Yaşar ve Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Ramanlı, "Ekonomi hepimizin sorunu. Halkla temas içindeyiz. Ekonomik geçim sıkıntısı çekiyorlar. Bıçak kemiğe dayanıyor. Bunların çözüm yeri hükümet ve Meclis. Bazı siyasi partiler erken seçimi dillendiriyorlar ama daha yeni seçimden çıktık. Seçim yorgunu bir millet olarak habire seçimlerle yormaya devam mı edeceğiz yoksa dönüp milletin faydasına işler mi yapacağız buna karar vermemiz gerekiyor" dedi.

"CUMHURBAŞKANI VE KABİNESİNİN MİLLETİN FAYDASINA İCRAATLAR YAPMASINI BEKLİYORUZ"

Ramanlı'nın açıklamaları şöyle devam etti: "Açıkçası biz 2023 yılında hükümeti kazanan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yürütmenin başında olan sayın Cumhurbaşkanı ve kabinesinin milletin faydasına icraatlar yapmasını bekliyoruz. Bu dar boğazı geçmesini ve milletin huzurunu, refahını, barışını daha da ileri seviyeye taşıyacak adımlar atmasını bekliyoruz. Bu konuda elbette TBMM'ye düşen görevler var. Burada milletimizin lehine olacak her ne varsa biz elimizi taşın altına koymaya hazırız.

"YENİ ANAYASAYA BUNLARI VADETMELİ"

"Yeni anayasa bu milletin gençlerine umutlu bir gelecek vadedebilecekse, bu ülkenin kadınlarına huzurlu bir sosyal hayat, aile hayatı bahşedebilecekse, çalışma hayatı bahşedebilecekse yeni anayasa Kürtlerin de bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olması hususundaki iradesini güçlendirecekse yeni anayasa dindarların geçmişte olduğu gibi yeniden baskı altına alınmamasının bir garantisi olacaksa elbette ki elimizi taşın altına koymaya hazırız.

"PEKÇOK KESİM GEÇİM SIKINTISI ÇEKİYOR"

Şu anda acil sorunların başında ekonomi geliyor. Yani çiftçisinden emeklisine, üniversite mezunu işsiz gençlerimizden kadınlarımıza kadar pek çok kesim geçim sıkıntısı çekiyor. Servet sahibinden vergiyi alıp yoksulun yakasına yapışmamayı nasıl başarabiliriz bunun hal çaresine bakmalıyız."