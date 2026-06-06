AK Partili Yayman: Atatürk hayatta olsaydı, bugün partinin yönetimindekileri kovardı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, 'mutlak butlan' kararının ardından yaşanan tartışmaların CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu belirterek, "Hani CHP'liler hep söylüyorlar ya, 'Biz Atatürk'ün partisiyiz' diye. Ben Kütahya'dan söylüyorum; Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsaydı, bugün bu partinin yönetiminde olan herkesi partiden kovardı" dedi.

Ak Parti Kütahya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Zafer Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen toplantıya AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda teşkilat mensubu katılım gösterdi.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından tartışmalara değinen Yaman, sorunun CHP'nin iç meselesi olduğunu dile getirerek, "Ana muhalefet partisinde yaşananlara ne diyeceğiz? Ana muhalefet partisinin içine girdiği durumdan üzüntü duyuyoruz. AK Parti olarak biz, her zaman siyaseti savunduk, her zaman demokrasinin tarafında yer aldık. Siyaset mühendisliğine, toplum mühendisliğine dün karşıydık, bugün karşıyız, yarın da karşı olacağız. Fakat geldiğimiz noktada, CHP'nin içine girdiği varoluş krizi sözün bittiği yerdedir. Şikayet eden CHP'li, suç duyurusunda bulunan CHP'li, şikayet edilen CHP'li, rüşvet veren, rüşvet alan, itirafçı olan, gizli tanık olan CHP'li. Yani olay CHP'nin içinde geçiyor. Daha önce altılı masanın adayı olarak Türkiye'ye anlatmaya çalıştıkları genel başkanlarına 'hain' diyecek kadar kendi içinde bir saç saça, baş başa görüntü var" diye konuştu.

'ATATÜRK HAYATTA OLSAYDI PARTİDEN KOVARDI'

Siyaset ve toplum mühendisliğine karşı olduklarını belirten Yayman, "Hani CHP'liler hep söylüyorlar ya, 'Biz Atatürk'ün partisiyiz' diye. Ben Kütahya'dan söylüyorum; Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsaydı, bugün bu partinin yönetiminde olan herkesi partiden kovardı. Biz hep şunu söylüyoruz, söylemeye devam ediyoruz; biz siyaset ve toplum mühendisliğine karşıyız. Ama ayyuka çıkan yolsuzluk iddiaları karşısında, hırsızlık iddiaları karşısında yargı da kendi üzerine düşeni müsaade etsinler yapsın. Dolayısıyla biz meseleyi bir arınma, bir kirlerin temizlenmesi ve Türkiye'nin ileriye taşınması meselesi olarak görüyoruz. Şimdi diyorlar, 'Bizim önümüzü kesmek istiyorlar.' Hiç kendi kendinize tiyatro yapmayın. Biz zaten sizi 18 seçimdir yenmişiz. Yerel seçimlerde yenmişiz, il genel meclisinde yenmişiz, cumhurbaşkanlığı seçiminde yenmişiz, referandumda yenmişiz ve her seçimde CHP hep birinci olacağını söylüyor. Yalancı pehlivan, yenilgiye doymaz" ifadelerini kullandı.

'SİLAHLARIN BIRAKILMASI OLMAZSA OLMAZDIR'

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Yayman, bunun bir devlet projesi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye konusu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bir devlet projesidir, bir millet projesidir. Terörün sonlanması ve terör örgütünün silahlarını bırakması meselesidir. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında yürüyen Türkiye için çok önemli bir meseledir. Meselemiz Türkiye'nin demokrasisinin standartlarını yükselmektir, Türkiye'nin problem çözme yeteneğini artırmaktır. Meselemiz, bir kardeşlik ikliminin tesis edilmesi ve terörün sözde değil, özde son bulmasıdır. Burada şunu açıklıkla ifade etmek isterim; Milli İstihbarat Başkanlığımız ve devletin ilgili kurumlarının takibinde olan bu meselede silahların bırakılması olmazsa olmazdır. Silahların sadece bırakılması değil, yakılması ve sonsuza kadar tedavülden kaldırılması gerekmektedir. Bu noktada komisyonumuzun raporu çok önemlidir. Komisyonumuzun raporunda AK Parti de var, MHP de var, CHP de var, DEM Parti de var ve diğer partiler de var. O partilerin de imza attığı biçimde silahların bırakılması olmazsa olmazdır."

Yayman'ın konuşmasının ardından Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı