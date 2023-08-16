Yavuz Sağdıç, Denizli İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Denizli İl Emniyet Müdürü olarak atanması açıklanan Yavuz Sağdıç, İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen törenle görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Denizli İl Emniyet Müdürü olarak atanması açıklanan Yavuz Sağdıç, İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen törenle görevine başladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ataması yapılan Yavuz Sağdıç, İl Emniyet Müdürlüğü binasında karşılama töreni düzenlendi. Gerçekleşen törende Sağdıç, tören mangasını selamladıktan sonra İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirleriyle tanışarak görevine başladı. - DENİZLİ