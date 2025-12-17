Haberler

Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun eski binbaşı Esat Oktay Yıldıran'a yönelik sert sözleri siyasi tartışma yarattı. Tepkiler üzerine Ağıralioğlu, Yıldıran'ı Mamak Cezaevi'nde işkenceyle anılan başka isimlerle karıştırdığını belirtti. Açıklamalar, Ülkücü çevreler ve MHP'li isimler arasında karşılıklı tepkilere yol açtı.

  • Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, eski binbaşı Esat Oktay Yıldıran için 'işkenceci bir hayvan' ifadelerini kullandı.
  • Yavuz Ağıralioğlu, Esat Oktay Yıldıran ile Mamak Cezaevi'nde işkence iddialarıyla anılan Dürüst Oktay ve Zeki Kaman'ı karıştırdığını açıkladı.
  • Esat Oktay Yıldıran, 22 Ekim 1988'de İstanbul'da PKK'lılar tarafından öldürüldü.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun eski binbaşı Esat Oktay Yıldıran'a yönelik sözleri siyasette ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ağıralioğlu, gelen tepkiler üzerine isimleri karıştırdığını belirterek açıklama yaptı.

AĞIR SÖZLER TARTIŞMA BAŞLATTI

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 12 Eylül Darbesi sonrası cezaevlerindeki işkencelerle anılan eski binbaşı Esat Oktay Yıldıran hakkında sarf ettiği sert ifadelerle gündeme geldi. Ağıralioğlu, Yıldıran için "İnsanlıktan nasibi olmayan, işkenceci bir hayvan" ifadelerini kullandı.

"İSİMLERİ KARIŞTIRDIM" AÇIKLAMASI

Tepkilerin büyümesi üzerine yeni bir açıklama yapan Ağıralioğlu, Esat Oktay Yıldıran ile Mamak Cezaevi'nde işkence iddialarıyla anılan Dürüst Oktay ve Zeki Kaman'ı karıştırdığını söyledi. Ağıralioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işkenceyle anılmasına sebep olan herkes suçludur. İşkence bir insanlık suçudur" dedi.

ÜLKÜCÜ CEPHEDEN SERT TEPKİLER

Açıklamaların ardından Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Nurtaç Usta da sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaptı. Usta, Esat Oktay Yıldıran'ı savunanları eleştirerek, işkencenin hiçbir şekilde savunulamayacağını belirtti. Usta paylaşımında "Esat Oktay Yıldıran gibi tipleri sırf üzerlerinde üniforma var diye savunmak geri zekalılıktır" ifadelerini kullandı. Ardından yaptığı ikinci paylaşımda ise, Yıldıran'ın yalnızca PKK'lılara değil, Ülkücülere de işkence yapıldığı iddialarını hatırlatarak, işkenceyi savunan anlayışlara sert çıktı.

MHP'Lİ VEKİLDEN İTİRAZ

Tartışmaya MHP Tokat Milletvekili ve MYK üyesi Yücel Bulut da dahil oldu. Bulut, Esat Oktay Yıldıran'ın Mamak Cezaevi'nde görev yapmadığını belirterek, Ülkücülere işkence yapan kişinin "Dürüst Oktay" isimli bir polis olduğunu savundu. Bulut, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Esat Oktay Yıldıran Mamak Cezaevi'nde görev yapmadı. Ülkücülere Ankara'da ağır işkenceler yapan Dürüst Oktay'dı. O asker değil polisti. Darbe kötüdür, darbeci rezildir, işkenceci sefildir."

ESAT OKTAY YILDIRAN KİMDİR?

Esat Oktay Yıldıran, 15 Şubat 1949 tarihinde İzmir'in Buca ilçesinde doğdu. Babası, İzmir'de bir fabrikada çalışan bir işçiydi. Annesi ise ev hanımıydı. Yıldıran, ilk ve orta öğrenimini Buca'da tamamladı. Lise eğitimini ise İzmir Atatürk Lisesi'nde aldı.

Lise yıllarında milliyetçi görüşlere sahip olan Yıldıran, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) katılmaya karar verdi. 1967 yılında Kara Harp Okulu'na girdi. Harp Okulu'nda eğitim gördüğü yıllarda ideolojik olarak daha da sağa kaydı. 1970 yılında Kara Harp Okulu'ndan piyade teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından, Ankara'da bulunan Kara Harp Akademisi'ne girdi. Kara Harp Akademisi'nde eğitim gördüğü yıllarda, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'na katıldı. Kara Harp Akademisi'nden 1976 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Mezuniyetinin ardından, çeşitli askeri birliklerde görev yaptı. 1980 yılında ise Diyarbakır'a atandı.

Yıldıran ile ilgili tartışmalar burada başladı. Diyarbakır Cezaevi'ndeki görev süresi boyunca tutuklulara işkence yaptırdığına dair iddialar yer aldı. Bazı kaynaklara göre döneminde cezaevinde 67 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin sakat kaldığı ileri sürüldü.

Yıldıran, Diyarbakır Cezaevi'ndeki görevinin bitişinin ardından İstanbul'a atandı. İstanbul 23. Piyade Tümeni'nde binbaşı rütbesiyle tabur komutanı olarak görev yaptı.

22 Ekim 1988 günü eşi ve çocuğu ile birlikte Ümraniye'nin Sarıgazi semtindeki askeri lojmanların önündeki duraktan halk otobüsüne bindi. Aynı duraktan otobüse binen iki PKK'lıdan biri, otobüs Kısıklı Meydanı'ndaki durağa geldiğinde "Laz Kemal'in (Kemal Pir) selamı var" deyip ateş açtı. Kemal Pir, PKK'nın Diyarbakır Cezaevi'nde ölen kurucularından.

Aynı gün saat 21.00'de Cumhuriyet Gazetesi'ni arayan bir PKK'lı, "Kısıklı'da cezalandırılan Esat Oktay Yıldıran, PKK tarafından öldürülmüştür" dedi.

Yıldıran'ın naaşı, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
