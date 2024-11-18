Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı
Anahtar Parti Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun Maserati marka aracın direksiyonunda çekilen bir fotoğrafı büyük yankı uyandırdı. Lüks düşkünü olmakla eleştirilen Ağıralioğlu'nun bindiği aracın kendisine ait olmadığı ve fotoğraf karesinin 3-4 yıl önce İYİ Parti'de siyaset yaptığı dönemde çekildiği ortaya çıktı.
2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladıktan sonra İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, 28 Ekim 2024'te Anahtar Parti'yi kurdu. Partinin teşkilatlanma çalışmaları hızla sürerken bugün sosyal medyada dolaşıma sokulan bir fotoğraf karesi büyük yankı uyandırdı.
AĞIRALİOĞLU, LÜKS ARACIN DİREKSİYON KOLTUĞUNDA
Bahsi geçen fotoğraf karesinde Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka aracı kullanırken görülüyor. Kısa sürede elden ele dolaşan fotoğraf karesi için "Millet ve halk vurgulu söylemleri dilinden düşürmeyen Ağıralioğlu'nun lüks düşkünü olduğu ortaya çıktı" yorumları yapıldı.
ARAÇ BAŞKASINA AİTMİŞ
Haberler.com olarak ulaştığımız Anahtar Parti yetkilileri, tartışma yaratan fotoğraf karesiyle ilgili yaptıkları açıklamada "Fotoğrafın 3-4 yıllık bir geçmişi var ve bir seçim döneminde çekildi. Fotoğrafın çekildiği araç şimdilerde başka bir partide siyasi hayatına devam eden bir dostumuza ait... Sayın Ağıralioğlu, şoför istemediği için direksiyon koltuğuna kendisi geçti. Siyasetin israf ve şatafat ile imtihanında sınıfta kalan onlarca 'siyasetçi' bir kenarda dururken, bu denli gerçekten uzak bir bilgiye itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.
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