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Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı

Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı
Haberler
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Haberler
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Anahtar Parti Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun Maserati marka aracın direksiyonunda çekilen bir fotoğrafı büyük yankı uyandırdı. Lüks düşkünü olmakla eleştirilen Ağıralioğlu'nun bindiği aracın kendisine ait olmadığı ve fotoğraf karesinin 3-4 yıl önce İYİ Parti'de siyaset yaptığı dönemde çekildiği ortaya çıktı.

2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladıktan sonra İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, 28 Ekim 2024'te Anahtar Parti'yi kurdu. Partinin teşkilatlanma çalışmaları hızla sürerken bugün sosyal medyada dolaşıma sokulan bir fotoğraf karesi büyük yankı uyandırdı.

AĞIRALİOĞLU, LÜKS ARACIN DİREKSİYON KOLTUĞUNDA

Bahsi geçen fotoğraf karesinde Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka aracı kullanırken görülüyor. Kısa sürede elden ele dolaşan fotoğraf karesi için "Millet ve halk vurgulu söylemleri dilinden düşürmeyen Ağıralioğlu'nun lüks düşkünü olduğu ortaya çıktı" yorumları yapıldı.

Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam aracına mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı

ARAÇ BAŞKASINA AİTMİŞ

Haberler.com olarak ulaştığımız Anahtar Parti yetkilileri, tartışma yaratan fotoğraf karesiyle ilgili yaptıkları açıklamada "Fotoğrafın 3-4 yıllık bir geçmişi var ve bir seçim döneminde çekildi. Fotoğrafın çekildiği araç şimdilerde başka bir partide siyasi hayatına devam eden bir dostumuza ait... Sayın Ağıralioğlu, şoför istemediği için direksiyon koltuğuna kendisi geçti. Siyasetin israf ve şatafat ile imtihanında sınıfta kalan onlarca 'siyasetçi' bir kenarda dururken, bu denli gerçekten uzak bir bilgiye itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSer_hat:

Siz hiç fukara siyasetçi gördünüz mü?

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Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

yav para kazanmak için her kez siyaset. yapıyor. milletin derdini düşünen. biri yokk ya

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

bu da yalan oldu

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

neden yorumlarım yayınlanmıyor neden. özgür değil misiniz

Yorum Beğen13
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Haber YorumlarıA. Erol:

siyasetçiler ve arkadaşları. bu ilişkiler çözülmeli.

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Haber Yorumlarıisa kızmaz:

İmkanı varda bırak binsin. Bize icraatı lazım.

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Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

bunların hepsi para ve koltuk k*pegi.

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Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Sizin oy verdikleriniz 7 uçak 7 helikopter 7 saray ve daha niceleri...

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Haber YorumlarıJokerAllame:

yakında akkepeye geçiş yapar:)

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