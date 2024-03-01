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Yavaş mı Altınok mu? İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç

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Yerel seçimler için geri sayım devam ederken sonucu en çok merak edilen illerden biri de Ankara... Yapılan son ankette Mansur Yavaş'a destek vereceklerin oranı yüzde 41.4 olarak belirlenirken tercihini Turgut Altınok'tan yanan kullananların oranı ise yüzde 37.5 oldu.

Siyasette tek gündem 31 Mart yerel seçimleri... Adaylar saha çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

MANSUR YAVAŞ 4 PUAN ÖNDE

Son olarak ALF Araştırma sonucu en çok merak edilen illerden biri olan Ankara'da vatandaşlara "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 41.4'ü sandıkta tercihini Mansur Yavaş'tan kullanacağını belirtirken, yüzde 37.5'lik kesim de Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a oy vereceğini ifade etti.

İşte Ankara anketinden çıkan sonuç;

  • Mansur Yavaş: (%41,4)
  • Turgut Altınok: (%37,5)
  • Cengiz Topel Yıldırım: (%6,4)
  • Suat Kılıç: (%2,3)
  • Bartu Soral: (%2,1)
  • Diğer Adaylar: (%4,1)
  • Kararsız: (%6,2)
Haberler.com / Bilal Ceran - Politika

Turgut Altınok Mansur Yavaş Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Aslan Öztürk:

Ha ha ha meeeeee

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