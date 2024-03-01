Yavaş mı Altınok mu? İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç

Siyasette tek gündem 31 Mart yerel seçimleri... Adaylar saha çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

MANSUR YAVAŞ 4 PUAN ÖNDE

Son olarak ALF Araştırma sonucu en çok merak edilen illerden biri olan Ankara'da vatandaşlara "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 41.4'ü sandıkta tercihini Mansur Yavaş'tan kullanacağını belirtirken, yüzde 37.5'lik kesim de Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a oy vereceğini ifade etti.

İşte Ankara anketinden çıkan sonuç;