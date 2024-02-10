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Yavaş'ın seçim afişi skandalı: Turgut Altınok'un afişlerini indirtti

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim yarışına ait skandal görüntüler ortaya çıktı. Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini zabıtalara indirtti. Yavaş, daha önce de Altınok'un reklam afişlerinin önüne beton döktürüp dev totemler diktirmişti.

Yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin, Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un afişlerini indirdiği kameralara yansıdı. Bu görüntüler seçim sürecinde Ankara'da yarışın adil olmadığı yönünde yorumlar yapılmasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde ise reklam panolarındaki Turgut Altınok'un reklam afişlerinin önüne beton dökülmüş ve dev totemler dikilmişti.

Yavaş'ın seçim afişi skandalı: Turgut Altınok'un afişlerini indirtti

"ANKARA'DA AYRIMCILIĞI KALDIRDIK" DEMİŞTİ

Ocak ayında Keçiören'de seçim bürosu açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Tüm çamurlara rağmen Ankara'nın kaldırımlarından ayrımcılığı, kin ve nefreti söktük" açıklamasını yapmıştı. Aynı Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini engellemesi dikkat çekti.

Yavaş'ın seçim afişi skandalı: Turgut Altınok'un afişlerini indirtti

DÜRÜST VE ADİL BELEDİYECİLİK SÖZLERİ

Ankara'ya dürüst ve adil belediyecilik anlayışını getirdiklerini her fırsatta dile getiren Mansur Yavaş, yerel seçimler öncesi Turgut Altınok'u engellemek için belediye imkanlarını kullanması akıllarda sorulara neden oldu.

BELEDİYE EKİPLERİNİ SEFERBER ETTİ

Önce Altınok'un afişinin yer aldığı duvarın önüne dev totem diktiren Yavaş, bu kez de sokağa asılı afişleri zabıta ekiplerine toplatarak belediye ekiplerini rakibini engellemek için adeta seferber etti

Kaynak: Haberler.com / Politika

Turgut Altınok Mansur Yavaş 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (1)

Demir Acer :

Mansur Yavaşi adam gibi adam sanmıştım, demekki yanılmışım.

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