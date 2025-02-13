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Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

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23 Mart'ta yapılacak ön seçime girmeyeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gözü gelecek anket sonuçlarına çevrilmiş durumda... Bundan sonraki süreçte yapılacak seçim anketlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önünde çıkması durumunda Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığını resmen ilan ederek yarışa girecek.

CHP Parti Meclisi, partinin cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesini kararlaştırırken, takvim ve yöntem konusunda da Merkez Yönetim Kurulu'na yetki verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Salı günü Meclis'teki grup toplantısında, ön seçim tarihini 23 Mart olarak açıkladı.

Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

İMAMOĞLU'NUN SEÇİLMESİNE KESİN GÖZLE BAKILIYOR

Aday belirleme yönteminin "ön seçim" olarak tekleştirilmesi ve adayın erken belirlenmesine karşı çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime girmeyecek. Gelecek ay yapılması planlanan ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday seçilerek çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

YAVAŞ ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ Mİ?

Peki ön seçime girmeme kararı alması Mansur Yavaş'ın adaylıktan vazgeçtiği anlamına mı geliyor? Yavaş'ın yakın çevresi bu iddiayı kesin bir dille yalanlıyor. Hatta ve hatta Yavaş'ın bundan sonraki süreçte yapılacak anketleri yakından takip ederek İmamoğlu'nun önünde çıkması durumunda cumhurbaşkanı adaylığını resmen ilan edeceği konuşuluyor.

Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

İMAMOĞLU: YAVAŞ ADAY OLMAYACAK

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Yavaş'ın, önseçimde cumhurbaşkanı adayı olmayacağını belirterek "Çok değerli bir buluşma yaptık. Her aşamasını parti içi süreçlerimizle yönetiyoruz. Gazeteci birkaç arkadaşımızla da dün, bugün görüştüğümüz için, ifade ettiğim şeylerin aynılarını da burada da ifade edebilirim. Sonuçta Mansur Bey'in farklı bir bakışı var. 'Bugün erken. Adaylık için erken. Dolayısıyla ön seçim de erken' diye bir bakışı var. Dolayısıyla bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti" şeklinde konuştu.

Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
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Ameliyat masasında bunu da gördük
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarımehmet vezir can:

adamsın mansur başkan..haydi breh pehlivan kim tutar seni

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Haber YorumlarıCece Cece:

Mansur yavaş adamın dibidir oylar Mansur’a

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Eksiği var mi ki Ekrem den... Bence cb ligina Ekrem daha yakışır..

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Kesinlikle aday olmalı, olursa oyum Mansur Başkan'a. Sadece Ankaralı çekmemeli bu eziyeti, Ankara'da yaşamayıp bir kez belediye otobüsüne binmemiş, başkentin göbeğinde 3 gün susuz kalmamış hariçten gazel okuyan tipler de görsün neyin ne olduğunu, o zaman anlarlar hanyayı Konya'yı.

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Haber YorumlarıSelim S O:

Mansur Yavaşın kazanacağını düşünmek. hayal aleminde yaşamak. kendinize gelin

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Haber YorumlarıHabil kökcü:

yoksa esaretten kurtulacak mı Türk milleti.... Türkiye Recepten büyük mü göreceğiz... Yüzde 80 yüzde 20 den büyük mü bakalım belki de değildir çünkü çok besledik yüzde 20 yi....

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Haber YorumlarıSMMM:

TAYYİP ERDOĞAN VE MANSUR BAŞKAN YARIŞSIN %60 RAHAT ALIR MANSUR BAŞKAN HODRİ MEYDAN AKEPEYE.BU KADAR KÖTÜ ÜLKE YÖNETİLMEZ

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Haber YorumlarıZohan Coharyan:

Siz bakmayın imamoğlu yandaşlarının sosyal medyada esip gürlediğine. Millet Mansur Yavaş diyor. Vitrin siyasetçisi İmamoğlu yerine devletin ve milletin adamı Mansur Yavaş'ı aday görmek istiyoruz. CHP'yi teslim ettiğiniz marjinal örgütlerin adayı imamoğlu'nu değil.

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Haber YorumlarıHabil kökcü:

Mansur şimdilik aday olmayacak İmamoğluna gelmesi kesin olan yasağı bekleyecek. Ancak sonrasında kendisinin de kesin yasaklayacağını hesapladı mı bilmiyorum

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Haber YorumlarıErdem Sen:

kazanma potansilene sahip bir lider..umarim kilicdaroglu gibi kisisel hirslarina yenilip imamoglunu aday yapip hata yapmazlar

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