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YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Özel Defteri'e "Son günlerde yeniden hortlayan yayılmacı emelleri karşısına gereken her türlü tedbiri alarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini yazdı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

"VATANIMIZI SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ"

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan notunda; "Son günlerde yeniden hortlayan yayılmacı emelleri karşısına gereken her türlü tedbiri alarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TOPLANTIYA ÖNEMLİ İSİMLER KATILACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

ÇALIŞMALAR BİR GÜNDE TAMAMLANACAK

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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