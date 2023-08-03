YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir ziyareti! Cumhurbaşkanı Erdoğan alınacak kararın önemini deftere de not düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde YAŞ üyeleri ve Kabine'de yer alan bakanlarla birlikte Anıtkabir'e gitti. Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak "Bugünkü şura toplantımızda alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız" ifadelerini kullandı.

"HER ALANDA YOĞUN BİR ÇABANIN İÇİNDEYİZ"

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha zatı alinizi ve kahraman şehitlerimiz rahmetle anıyor, 2023 yılı Şura toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye, yakın çevresinde yaşanan çatışmalara ve gerilimlere rağmen bölgesinin cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Milletimize söz verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, gelecek nesillere daha müreffeh, daha itibarlı ve huzurlu bir ülke teslim etmek için her alanda yoğun bir çabanın içindeyiz. Bu mücadelemizde en büyük güç kaynağımızı yüksek vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleriyle milletimizin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz oluşturuyor. Bugünkü şura toplatışında alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız.

YENİ KABİNE ÜYELERİ İLK KEZ KATILACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak. YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

GENELKURMAY BAŞKANI SEÇİLECEK

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim. Güler'in Bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilmişti. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek. Yüksek Askeri Şura'da, yeni kuvvet komutanlarına veya mevcut komutanların görev sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına da karar verilecek.

ERDOĞAN ONAYLAYACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin toplantıya ilk kez katılacak. Daha önce Genelkurmay Başkanı sıfatıyla YAŞ üyesi olan Yaşar Güler de masaya bu kez Milli Savunma Bakanı olarak oturacak. YAŞ'ta alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.