Yargıtay tarafından cezaları onanan Canan Kaftancıoğlu meydan okudu: İktidarı göndereceğiz - Haberler

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Yargıtay tarafından cezaları onanan Canan Kaftancıoğlu meydan okudu: İktidarı göndereceğiz

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı. Bu karar sonrası sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Kaftancıoğlu, "Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz" dedi. Kaftancıoğlu, CHP lideri ile saat 18.00'de ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında kararını açıkladı. Yargıtay'ın kararına göre, Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı ceza onanırken yargılandığı 2 dava ise düşürüldü. Kaftancıoğlu'nun cezası onanan 3 davada aldığı cezaların toplamının ise 4 yıl 11 ay olduğu belirtildi.

Bu karar sonrası gözlerin çevrildiği Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Fazıl Say'ın babasının cenazesi için gittiği Ankara'dan İstanbul'a dönüş yolunda haberi aldığını belirten Kaftancıoğlu, "Değerli dostlar, kıymetli yol arkadaşlarım merhaba. Size Ankara-İstanbul yol arasından sesleniyorum. Bugün defnettiğimiz çok kıymetli aydınımız müzikolog ve yazar Ahmet Say'ın cenaze töreninden dönerken Yargıtay'dan kararın çıktığı bilgisi sizler gibi bana da ulaştı. Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi, nasıl verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı, merak eden, arayan, soran dostlarıma şunu söylemek isterim ki; biz, iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil, 4 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü yeniden sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya, çalışmaya ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kaftancıoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı: "Şimdi İstanbul'a giderek yine çalışmaya devam edeceğim. Asla ve asla umudunuz kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz. İşte o zaman bu ülkede gerçek adalet ve gerçek hukuk tesis edilmiş olacak. Hepinizi kocaman kucaklıyorum"

Yargıtay tarafından cezaları onanan Canan Kaftancıoğlu meydan okudu: İktidarı göndereceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise kararın onanmasının ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaparak tüm vekillerini İstanbul İl Başkanlığı binasına çağırdı. CHP lideri, paylaşımında "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." dedi.

Yargıtay tarafından cezaları onanan Canan Kaftancıoğlu meydan okudu: İktidarı göndereceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu da CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidiyor. Canan Kaftancıoğlu ile Kılıçdaroğlu saat 18.00'de tüm milletvekillerinin de katıldığı bir basın toplantısı düzenleyecek.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Canan Kaftancıoğlu, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (12)

kadir kara:

sen ve kılıcdar oglu gıtsenız partimıiz yoluna gırcek senın gıbı astım kestık ınsanlar burda olduk ca bız zaten hep kaybedenız önce vatan önce sen bı defol gıt adalet anca geldi

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Mehmet Uzun:

çok iyi olmuş helal bee çürür inşallah.Az bile almış yaptıklarının yanında

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Hüsamettin Kılkuyruk:

Bu millet sizi 1950 yılından beri göndermiş canan abla... Hala sizi göndereceğiz de ne demek anlamadım?

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