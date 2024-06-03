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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca için veda töreni düzenlendi

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Ankara'da, önceki dönem Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca için veda töreni düzenlendi. Akarca, törende yaptığı konuşmada adaletin önemine vurgu yaparak, görev süresi boyunca adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmanın mutluluğunu dile getirdi.

ANKARA'da, önceki dönem Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca için Yargıtay Konferans Salonu'nda veda töreni düzenlendi. Törende konuşan Akarca, "Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Eğer bu şekilde hoş bir seda bırakabilmişsem, adaletin gerçekleşmesinde, yargının çalışmasında bir nebze de olsa katkımız olmuşsa kendimizi bahtiyar addetmiş olurum" dedi.

Ankara'da, 2020-2024 yılları arasında Yargıtay Başkanı olarak görev yapan ve geçen ay başkanlık seçimini kaybettikten sonra emekliye ayrılan Mehmet Akarca için Yargıtay Konferans Salonu'nda veda töreni düzenlendi. Törende Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, eski TBMM Başkanları Mustafa Şentop ile Mehmet Ali Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekilleri Halil Koç ile Mehmet Akif Ekinci, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Yargıtay üyeleri ve yargı mensupları yer aldı.

KERKEZ: ADİL OLMAK GERÇEK BİR HUKUKÇULUĞU GEREKTİRİR

Tören, Akarca'nın öz geçmişinin okunması ve hayatından kesitlere yer verilen video gösterimiyle başladı. Törende konuşan Yargıtay Başkanı Kerkez, Akarca'nın hizmetleri nedeniyle teşekkürlerini ileterek, Akarca'dan devraldığı bayrağı ileri taşıma gayreti içinde olacağını ifade etti. Adaletin haklıyla haksızı ayırmak olduğunu söyleyen Kerkez, "Güçlü bir adalet, toplumların önemli direğidir. Eğer adalet güçlü olmazsa bir acziyet doğar. Adil olmak için tek başına hakim, savcı, avukat olmak yetmez. Bunun yanında adil olmayı, adaletli davranmayı, başta hakim savcılarımız olmak üzere herkesin içselleştirmesi gerekir. Adil olmak gerçek bir hukukçuluğu gerektirir" dedi.

'İLAHİ ADALET ZAMAN AŞIMINA UĞRAMAZ'

Gerçek hukukçuların hukukun üstünlüğüne inanması gerektiğini dile getiren Kerkez, "Hukukun üstünlüğü korumak sadece hakim ve savcıların, Yargıtay'ın, Danıştay'ın değil bütün vatandaşların özellikle üzerinde durması gereken bir konudur. Hukukun üstünlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasinin varlığından ve devamlılığından çok söz edilemez" diye konuştu.

Ardından İsrail'in Gazze'de yönelik saldırılara değinen Kerkez, "Filistin'de, Filistin halkına, bu zulmü yapanlara bile yapılamayacak kadar büyük bir zulüm yapılıyor. Emin olunuz ki cezasız kalmayacaklar. Çünkü ilahi adalet zaman aşımına uğramaz" ifadelerini kullandı.

AKARCA: İNSAN HAKLARININ OLMAZSA OLMAZ KOŞULU TARAFSIZ YARGIDIR

Törende konuşan Mehmet Akarca ise Yargıtay'ın 'Türkiye'nin yüz akı kurumlarından' olduğunu ifade ederek, "Bu kurumun gelenekleri var. Geleneklerin yaşatılmasında elimden gelen gayreti gösterdim. Bundan sonra da benden bayrağı devralan kıymetli başkanımız ve onun da ardından gelecek olan başkanlarımızın aynı gelenekleri sürdüreceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Adalet hizmetinin ulvi bir hizmet olduğunu aktaran Akarca, "Yargının bağımsız olmadığı yerde insan haklarından, demokrasiden, hukukun üstünlüğünden ve hukuk devletinden bahsetmek mümkün değildir. İnsan haklarının, insanlık onurunun, hukuk devletinin, demokrasinin, refahın, özgürlüğün en temel olmazsa olmaz koşulu bağımsız ve tarafsız bir yargıdır" ifadelerini kullandı.

Akarca, "Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Eğer bu şekilde hoş bir seda bırakabilmişsem, adaletin gerçekleşmesinde, yargının çalışmasında bir nebze de olsa katkımız olmuşsa kendimizi bahtiyar addetmiş olurum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akarca'ya onur belgesi ve hediye takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Mehmet Akarca Yargıtay Ankara Yargı Hukuk Politika Güncel Haberler

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