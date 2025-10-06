Haberler

Yargıç Immergut'tan Trump Yönetiminin Portland'daki Ulusal Muhafız Kararına Engelleme

ABD Bölge Yargıcı Karin Immergut, Trump yönetiminin Portland'daki protestoları bastırmak için Ulusal Muhafız birliklerini konuşlandırma kararını geçici olarak durdurdu. Yargıç, bu kararın anayasaya aykırı olduğunu ve eyaletlerin egemenliğini tehdit ettiğini belirtti.

ABD Bölge Yargıcı Karin Immergut, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Oregon eyaletinde yer alan Portland kentine protestoları bastırmak amacıyla Oregon, Texas ile California eyaletlerinden Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırmasını engelledi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Oregon eyaletinde yer alan Portland kentindeki protestoları bastırmak amacıyla Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırma kararına mahkeme engel oldu. ABD Bölge Yargıcı Karin Immergut, Trump yönetiminin Portland kentine protestoları bastırmak amacıyla Oregon, Texas ile California eyaletlerinden Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırmasını geçici olarak engelledi.

Trump yönetimi, Portland'daki protestoları "şiddetli" olarak nitelendirerek Ulusal Muhafız birliklerinin kente konuşlandırılması gerektiğini savunurken, Yargıç Immergut, Trump yönetiminin Portland'daki tehlikeli durum iddialarının gerçeklerle desteklenmediğini ve görevlendirmenin anayasaya ve yasalara aykırı olduğunu belirtti. Trump tarafından atanan Yargıç Immergut, kararında Oregon eyaletinin rızası olmadan protestoları bastırmak için ordunun kullanılmasının bu eyaletin ve diğer eyaletlerin egemenliğini tehlikeye attığını ve Portland şehrinde gerilimi tırmandırdığını ifade etti.

Yargıç Immergut'ın geçici engelleme kararı, bir uzatma olmaması halinde 19 Ekim'e kadar yürürlükte kalacak. Trump yönetiminin karara hızlı bir şekilde itiraz etmesi bekleniyor. Bu dava, federal otorite ile eyalet egemenliği arasındaki ciddi anayasal çatışmayı ortaya koyarak, protestolara karşı askeri müdahalenin ne derece uygun olduğu konusunda önemli soruları gündeme getirdi. Eyalet yetkilileri tarafından sert şekilde eleştirilen bu durum, polis müdahalesinin askeri güçle yer değiştirmesi endişelerini artırdı.

Öte yandan Trump yönetimi, diğer eyaletlerden Ulusal Muhafız birliklerinin Illinois eyaletinde yer alan Chicago şehrine sevk edilmesini onayladı. - OREGON

