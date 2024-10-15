'Yargı Reformu Strateji Belgesi Hazırlıkları Durmaksızın Sürüyor'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiklerini açıkladı.

Adalet Bakan Yardımcıları ve bakanlık birim amirleriyle birlikte Yargı Reformu Strateji Belgesi (YRS) hazırlık toplantısını gerçekleştiren Bakan Tunç, toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Tunç, adalete duyulan güveni artırmak için çalışmaların kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

"CEZA ADALETİ SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adalete olan güvenin artırılması, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden en adil ve etkin şekilde faydalanması, temel insan hak ve özgürlüklerinin korunarak genişletilmesi için Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıklarını durmaksızın sürdürüyoruz.

Teknolojik gelişmeler, toplumun ihtiyaçlarının değişkenlik göstermesi ve ceza ile özel hukuk alanlarında yeni uyuşmazlıkların ortaya çıkması nedeniyle gerekli adımları atacağız. Yargı Reformu Strateji Belgemizle bu olumsuzlukları kararlılıkla çözeceğiz.

Hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, cezasızlık algısını ortadan kaldıracak ve suç işlenmesini önlemek amacıyla ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz. Toplumsal taleplere dayanan bu reform ihtiyacını karşılayarak, ceza adaleti sistemini güçlendirmek ve daha etkin işleyen bir yargı sistemini ülkemize kazandırmak için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."