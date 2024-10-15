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'Yargı Reformu Strateji Belgesi Hazırlıkları Durmaksızın Sürüyor'

'Yargı Reformu Strateji Belgesi Hazırlıkları Durmaksızın Sürüyor'
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıklarının hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. Adalete duyulan güveni artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Tunç, suç işlenmesini önlemek amacıyla ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceklerini ve cezasızlık algısını ortadan kaldıracak reformlarla ceza adaleti sistemini güçlendireceklerini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiklerini açıkladı.

Adalet Bakan Yardımcıları ve bakanlık birim amirleriyle birlikte Yargı Reformu Strateji Belgesi (YRS) hazırlık toplantısını gerçekleştiren Bakan Tunç, toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Tunç, adalete duyulan güveni artırmak için çalışmaların kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

'Yargı Reformu Strateji Belgesi Hazırlıkları Durmaksızın Sürüyor'

"CEZA ADALETİ SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adalete olan güvenin artırılması, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden en adil ve etkin şekilde faydalanması, temel insan hak ve özgürlüklerinin korunarak genişletilmesi için Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıklarını durmaksızın sürdürüyoruz.

Teknolojik gelişmeler, toplumun ihtiyaçlarının değişkenlik göstermesi ve ceza ile özel hukuk alanlarında yeni uyuşmazlıkların ortaya çıkması nedeniyle gerekli adımları atacağız. Yargı Reformu Strateji Belgemizle bu olumsuzlukları kararlılıkla çözeceğiz.

Hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, cezasızlık algısını ortadan kaldıracak ve suç işlenmesini önlemek amacıyla ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz. Toplumsal taleplere dayanan bu reform ihtiyacını karşılayarak, ceza adaleti sistemini güçlendirmek ve daha etkin işleyen bir yargı sistemini ülkemize kazandırmak için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."

'Yargı Reformu Strateji Belgesi Hazırlıkları Durmaksızın Sürüyor'

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Politika

Türkiye Yüzyılı Yılmaz Tunç Politika Güncel Hukuk Yargı

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Yorumlar (2)

Birşey demedimki:

Aaaaaa, Bizim adalet bakanlığımız mı vardı?? Hiç farkında değiliz halk olarak.

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Ahmet aydın:

cek cezasina af cikmali dolandiricilar disarda gezerken vergi veren esnaf iceride kan agliyir

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