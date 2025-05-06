Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Dönmez: İnsan Odaklı Ekosistem Vurgusu

Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Dönmez: "Biz, insan odaklı bir yapay zeka ekosisteminin inşa edilmesini savunuyoruz"

ANKARA - TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, "Biz işin başından beri insan odaklı bir yapay zeka ekosisteminin inşa edilmesini savunuyoruz. İnsana zarar vermeyen, çevreye zarar vermeyen, onun temel hak ve hürriyetlerini korumayı amaç alan bir yapay zeka teknolojisini savunduk" dedi.

Dönmez, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu hakkında basın toplantısı düzenledi. Dönmez, komisyonun 14 Ocak'ta çalışmalarına başladığını belirterek, "Yapay zekanın stratejik etkileri kullanım alanları ve uluslararası işbirlikleri görüşüldü. 11 Şubat'ta Bilgi Teknolojileri Kurumu özellikle bilgi teknolojileri alanda üst kurulumuz düzenleme ve denetleme yetkisine sahip bir kurumumuz, bu kurumumuzdan bir sunum aldık. Yine sizin de yakından takip ettiğiniz gibi tabi bu teknolojinin güvenli sağlıklı çalışabilmesi için güvenilir veriye ihtiyaç var. Ama o verilerinde tabi kişisel veriler kanununa muhalefet etmeden sağlanması gerekiyordu. Bu kapsamda da KBK kurumundan yani kişisel verileri koruma kurumundan da bir sunum aldık. Yine burada aldığımız sunumlarda azat yazılımı ve Deepfake tehlikesi veri güvenliği ve etik tavsiyeleri de bu kurumlarımızdan dinledik. 17 Şubat'ta ülkemizin tabi güzide üniversitelerine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik. İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi ardından da Koç Üniversitesi'ne ziyarette bulunduk. Üniversitelerimizin özellikle insan kaynağı yetiştirilmesi konusundaki çalışmaları hakkında geniş bilgi aldık. Yine eğer ileride bir hukuki altyapıya ihtiyaç olursa buradaki önerilerini dinlemiş olduk.

Dönmez şöyle konuştu:

"Yapay Zeka'da etik konusu; Biz işin başından beri insan odaklı bir yapay zeka ekosisteminin inşa edilmesini savunuyoruz. İnsana zarar vermeyen, çevreye zarar vermeyen, onun temel hak ve hürriyetlerini korumayı amaç alan bir yapay zeka teknolojisini savunduk. Bu kapsamda da bu alanda çalışması olan yani etik alanda çalışması olan çok değerli akademisyenlerimizi burada dinleme fırsatı bulduk bunların bir kısmı da bize uzaktan bağlandılar."