Yalova'da imam hatip liseleri açıldı

Yalova'da Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı açılış töreninde konuşan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, eğitimin, ülkenin geleceğine yapılan en önemli yatırım olduğunu söyledi.

Bu anlayışla hayata geçirilen her eğitim kurumunun, çocukların ve gençlerin yarınlarına bırakılan değerli bir miras olduğunu belirten Usta, açılışı yapılan kurumların kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Usta, bu eserlerin eğitim hayatına önemli katkılar sunacağını aktararak, "İnanıyorum ki bu okullarımızdan Maarif Modeli'nin ilkelerini içselleştirerek mezun olacak gençlerimiz, ülkemizin geleceğine önemli katkılar sunacak. Bilgileri, çalışkanlıkları ve güzel ahlaklarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemize ve milletimize hizmet edeceklerdir." ifadesini kullandı.

"Bu okulların hayata kazandırılması çok ama çok değerli"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de eğitim alanında kente üst düzey hizmette bulunacak kurumların açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

İmam hatip mücadelesinin Türkiye'de vesayetle mücadelenin odağında yer aldığını kaydeden Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Allah'a çok şükür bu alanlarda katettiğimiz başarıyla geldiğimiz nokta itibarıyla demokrasimizi güçlendirmiş ve bu eğitim kurumlarıyla milletimizi buluşturan bir iklim kazandık. Askeri vesayetle, yargı vesayetiyle bizden önceki kuşakların verdiği kuvvetli mücadelenin bugün oluşturduğu kuvvetli zemin içerisindeyiz. Fakat bugün geldiğimiz nokta, önümüzde daha katetmemiz gereken çok mesafe olduğuna işaret ediyor. Bir entelektüel vesayetten, eğitim alanındaki vesayetten, bir estetik vesayetten bugün maalesef bunlarla karşı karşıyayız. Bu tesislerin, bu okulların hayata kazandırılması çok ama çok değerli."

Güçlü bir medeniyetin temsilcisi olarak çalışmalar sürdürdüklerini dile getiren Büyükgümüş, "Milletimiz de şahittir ki bu vesayetleri kırdıkça, bunlardan arındıkça başarı da geliyor. İşte geçtiğimiz hafta PISA, OECD dünyada yapılan en önemli eğitim değerlendirmesi. Avrupa'daki ülkelerin, 'büyük güçler' diye ifade edebileceğimiz ülkelerin eğitim başarıları düşerken istikrarlı bir şekilde Türkiye'mizin eğitim başarısı artmakta." ifadesini kullandı.

Büyükgümüş, Türkiye'deki mücadelenin iki grup arasında olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri, ülkemizin Avrupa'nın kenarında küçük, iddiasız bir ülke olarak yoluna devam etmesini düşünenlerdir. Onları elimizin tersiyle bir kenara koyuyoruz. Biz medeniyet değerlerimizden ilham alan, milletimizin, kültürümüzün değerlerini her alanda hakim kılmayı amaçlayan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz. Bu mücadelemizin uluslararası standartlarda bir başarı getirmesini de canıgönülden tebrik ediyorum. Sadece kötü olaylarla değil, sadece yanlışlarla değil, eğer ortak bir ufka yürüyorsak, ortak bir mücadelenin etrafında bir araya gelmişsek başarılarımızla katettiğimiz mesafeyi de iyi tespit ederek yola devam etmemiz lazım."

Büyükgümüş, böylesine bir hizmeti hayata geçiren herkesi tebrik ederek, külliyenin hayırlara vesile olmasını diledi.

"Bütün gönüllülerimizden Allah razı olsun"

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise açılışı yapılan okulların Türkiye'ye ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Aracı olan Ensar Vakfı'na da teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Yaklaşık 50 yıla gelen bir vakıf hizmeti. Bu sene İlim Yayma Cemiyetimizin 75'inci yılı. İlim Yayma Vakfımız 53 yılı geride bıraktı. Bu vakıflarımıza hizmet eden, bu vakıflarımızın bu hizmetlerine katkı sağlayan bütün bağışçılarımızdan ve yönetimlerinde görev alan bütün gönüllülerimizden de Allah razı olsun." dedi.

Erdoğan, bu iyilik hareketinin, çocukların daha iyi yetişmesi, Türkiye'nin daha güçlü olması, dünyada daha fazla barış ve esenliğin egemen olması için bir mücadele olduğunu vurgulayarak, şunları paylaştı:

"Bir taraftan savaşlar varken, bir taraftan zulümler devam ederken, bir taraftan soykırım bu devirde dünyada olabilirken, biz Türkiye olarak öyle bir nesli yetiştirmeliyiz ki bütün bunlara son versin. Hem bölgemizde hem dünyada bir nizamın, bir adaletin, bir barışın tesis olmasına hizmet etsin. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak Milli Eğitim Bakanımızı çalışmalarında desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah bu okulumuza da hem Ensar Vakfımız hem Aydın ailesi sahip çıkmaya devam edeceklerdir ve bu vesileyle bu okulumuz da bölgenin en parlak okullarından bir tanesi olacaktır."

Açılış töreninin ardından Bakan Tekin ve beraberindeki protokol üyeleri, okulları gezerek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Tekin, buradaki öğretmenler odasında idarecilerle toplantı yaptı.

Kaynak: AA