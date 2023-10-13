Yalova Belediyesi'ndeki zimmet davası devam ediyor

Yalova Belediyesi'ndeki 23 milyon liranın üzerinde paranın zimmete geçirilmesiyle ilgili açılan dava devam ediyor. Eski belediye başkanları Vefa Salman ve Yakup Koçal da aralarında bulunduğu 38 sanık hakkında istenen hapis cezası taleplerine itiraz edildi.

Yalova Belediyesi'ndeki 23 milyon liranın üzerinde paranın zimmete geçirilmesiyle ilgili açılan ve aralarında eski belediye başkanları Vefa Salman ve Yakup Koçal'ın da bulunduğu 38 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklar savcı mütalaasındaki istenen hapis cezası taleplerine itiraz ettiler.

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 13. celsesi gerçekleştirildi. Davaya eski başkanlar Vefa Salman ve dönemin başkan yardımcısı Halit Güleç katılmadı. Duruşmada katılan sanıklar arasında eski başkan Yakup Koçal da yer aldı. Davada savcı tarafından hazırlanan mütalaayla ilgili sanıklar ve avukatları dinlendi. Mütalaada eski belediye başkanları sanıklar Vefa Salman ve Yakup Koçal hakkında "nitelikli zimmet" suçlamasıyla 10 yıldan 31 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Savcı eski başkan yardımcısı Halit Güleç ve muhasebe personeli Reşat E. ile ilgili de zincirleme nitelikli zimmet, zincirleme resmi belgede sahtecilik ve irtikap suçlamalarından 20 yıldan 58 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mütalaada diğer sanıklar hakkında da 10 yıldan 38 yıla kadar hapis cezası taleplerinde bulundu.

Yalova Belediyesi avukatı savcının mütalaasına katıldıklarını belirtti ve sanıkların hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

Eski Belediye Başkanı Yakup Koçal ise suçsuz olduğunu ve siyasi sürece kendisinin de eklendiğini ileri sürdü.

Vefa Salman'ın avukatı Deniz Baykal ise savcı mütalaasını eleştirdi. Baykal, 3 yıldır davada söylenenlerin hiçbir şekilde dikkate alınmadan bir mütalaa hazırlandığını kaydetti.

Dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve savunma için sanıklara süre verilmesi adına duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - YALOVA