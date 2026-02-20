Haberler

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Yahya Çelik, Adana'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Yahya Çelik, Adana'da konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Yahya Çelik, ramazan ayı boyunca depremzedeleri ziyaret edeceklerini ve yeni konutlarına kavuşan ailelerle iftar yapacaklarını açıkladı. Çelik, vatandaşların ramazan ayını tebrik ederek, devletin deprem bölgesine olan desteğini vurguladı.

Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, ramazan ayı boyunca sahada olacaklarını belirterek, "Yeni konutlarına kavuşan ailelerimizin ilk iftar sofralarına misafir olacağız. Depremden etkilenen esnaflarımızı ziyaret edeceğiz." dedi.

Çelik, AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Çelik, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini hatırlatan Çelik, "Bugün deprem bölgesi yeniden ayağa kalkarken, vatandaşlarımız yarınlara daha umutla bakmaktadır. Bu büyük imtihan karşısında yasımızı tuttuk ama aynı zamanda şunu da gösterdik; biz yıkıldığımız yerden kalkmayı bilen bir milletiz. Yeni konutlarına kavuşan ailelerimizin yüzündeki tebessüm, devletimizin ve milletimizin omuz omuza verdiğinde neleri başarabileceğinin en somut göstergesidir." diye konuştu.

"Ramazanı sahada, sokakta, hanede yaşayacağız"

Çelik, bugün itibarıyla deprem bölgesinde "Yeni Evim, İlk İftarım" programlarına başlayacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"AK Parti teşkilatları olarak ramazan ayı boyunca sahada olacağız. Yeni konutlarına kavuşan ailelerimizin ilk iftar sofralarına misafir olacağız. Depremden etkilenen esnaflarımızı ziyaret edeceğiz. Mahalle buluşmaları, gönül ziyaretleri ve iftar programlarıyla vatandaşlarımızla birebir temas halinde olacağız. Ramazanı sadece takvimde bir ay olarak değil, sahada, sokakta, hanede yaşayacağız. Çünkü biz siyaseti masa başında değil, milletimizin yanında yapıyoruz."

Programda, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan ile İl Başkanı Tamer Dağlı da konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlatıldı
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı

Oruç tutan çocuğun velisine gönderilen mesaj tartışma yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler

Bu dediklerini Fenerliler duymasın!
Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık

Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Okulda alarm! Ambulanslar peş peşe sıralandı
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler

Bu dediklerini Fenerliler duymasın!
Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı

Canına kıymak isteyen Emine teyzenin beklediği haber geldi