Xi Jinping, Vietnam'da Resmi Törenle Karşılandı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Güneydoğu Asya turunun ilk durağı Vietnam'da resmi törenle karşılandı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Güneydoğu Asya turunun ilk durağı Vietnam'a geldi. Jinping, başkent Haoni'de bulunan Noi Bai Uluslararası Havalimanı'nda Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong tarafından karşılandı. Havalimanından ayrılarak Başkanlık Sarayı'na geçen Jinping, burada Vietnam Komünist Partisi (CPV) Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam tarafından resmi törenle karşılandı. Törende Thang Long İmparatorluk Kalesi'nden 21 pare top atışı yapıldı. Tören sonrası Genel Sekreter To Lam ve Jinping ikili görüşmeye geçti.

Bugün ve yarın Vietnam'da temaslarda bulunacak olan Jinping'in Vietnam ziyareti sırasında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 40 anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Güneydoğu Asya turu kapsamında daha sonra Malezya ve Kamboçya'ya geçecek olan Jinping, Kamboçya'yı 9, Malezya'yı 12 yıl önce ziyaret etti. Jinping, Vietnam'a ise son 18 ayda ikinci kez geliyor. - HANOİ