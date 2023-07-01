Xanana Gusmao Doğu Timor'un Yeniden Başbakanı Oldu

Doğu Timor'un eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Xanana Gusmao, Timor'un Yeniden Yapılanması Ulusal Kongresi'nin (CNRT) parlamento seçimlerini kazanmasının ardından yeniden başbakan oldu. Gusmao, halkın kendisine verdiği görevleri yerine getireceğini ve Doğu Timorlulara hükümet programlarıyla refah kazandıracağını söyledi.

Güneydoğu Asya ülkesi Doğu Timor'da, eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Xanana Gusmao yeniden başbakan oldu.

Bağımsız Doğu Timor'un ilk Cumhurbaşkanı ve eski Başbakan Xanana Gusmao'nun partisi Timor'un Yeniden Yapılanması Ulusal Kongresinin (CNRT) mayısta düzenlenen parlamento seçimlerini kazanmasının ardından Asya'nın en genç ülkesinin başbakanı da belirlendi.

Doğu Timor'un 2002'de Endonezya'dan bağımsızlığını kazanmasında öncü rol alan Gusmao, kabine üyeleriyle yemin töreninde göreve başladı.

Gusmao, törende yaptığı konuşmada, halkın kendisine verdiği görevleri yerine getireceğini ve Doğu Timorlulara hükümet programlarıyla refah kazandıracağını söyledi.

Doğu Timor'da mayısta düzenlenen parlamento seçimlerinde, Xanana Gusmao'nun partisi CNRT oyların yaklaşık yüzde 42'sini alarak seçimden galibiyetle çıkmıştı.

Tek başına hükümet kurulabilmesi için parlamentodaki 65 koltuktan 33'ünün kazanılması gereken ülkede, CNRT 31 koltuğun sahibi olmuştu.

Gusmao, seçimlerde 6 koltuk kazanan Demokratik Parti ile koalisyon hükümeti kurmuştu.

Yaklaşık 1,5 milyon nüfusu olan Doğu Timor'da halkın en az yüzde 41'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletlere göre, ülkede dünyaya gelen her 1000 bebekten 42'si yetersiz beslenme nedeniyle 5 yaşına gelmeden hayatını kaybediyor.

Doğu Timor'un 2002'de Endonezya'dan bağımsızlığını kazanmasında öncü rol alan Gusmao, 2002-2007 yıllarında ülkenin ilk devlet başkanı, 2007-2015'te de başbakan olarak görev yapmıştı.