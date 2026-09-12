WSJ: "Çin, Ürdün’deki ABD üssünün uydu görüntülerini İran’a sağladı"

Wall Street Journal gazetesine göre İran, Temmuz ayında 3 ABD askerinin ölümüne yol açan saldırıyı gerçekleştirmeden önce Ürdün'deki ABD üssünün yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini Çinli kuruluşlardan temin etti.

Wall Street Journal gazetesi adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Çinli kuruluşların İran'a 17 Temmuz'da Ürdün'deki ABD Hava Kuvvetleri üssüne düzenlediği ve 3 ABD askerinin öldürüldüğü saldırıdan önce ve sonra yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sağladığını aktardı. Yetkililer bunun, Çin'in savaş sırasında İran'a verdiği desteğin ABD askerlerinin öldürülmesine katkıda bulunduğuna dair şimdiye kadarki "en açık kanıt" olduğunu belirtti. ABD'li yetkililer, İran'a görüntüleri sağlayan Çinli kuruluşları ise açıklamadı. Haberde üst düzey ABD yetkililerinin Ürdün'deki Muwaffiq Salti Hava Üssü'nden gelen görüntüleri Çinli mevkidaşlarıyla görüştüğü, ancak Çinlilerin duruma itiraz ederek kanıt talep ettiği aktarıldı.

Trump ve Xi, 24 Eylül'de görüşecek

Söz konusu durumun, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 24 Eylül'de Beyaz Saray'da yapması planlanan zirve öncesinde Çin-ABD gerilimini daha da derinleştirebileği belirtildi.

3 ABD askeri ölmüştü

İran'ın Muwaffiq Salti Hava Üssü'ne düzenlediği balistik füze saldırısında 3 ABD askeri ölmüştü. Bu, Nisan ayındaki ateşkesin ardından İran savaşında ölen ilk ABD askerleri olmuştu. Saldırı, Washington ve Tahran'ın Haziran ayında varılan geçici anlaşmayı askıya aldığı bir dönemde gerçekleştirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı