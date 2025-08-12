Washington Belediye Başkanı, Trump'ın Kamu Güvenliği Acil Durumu İlanını Eleştirdi

ABD'nin başkenti Washington'ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, "Başkan Donald Trump'ın kentte güvenliği sağlamak ve suç oranını düşürmek amacıyla 'kamu güvenliği acil durumu' ilan etmesi tedirgin edici" dedi.

ABD'nin başkenti Washington'ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, Donald Trump'ın eyalette 'kamu güvenliği acil durumu' ilan etmesi kararırın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bowser, "Bu eylem tedirgin edici ve eşi benzeri görülmemiş olsa da Trump'ın geçmişteki bazı söylemleri göz önüne alındığında, bunun bizi tamamen şaşırttığını söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Covid-19 virüsünün etkili olduğu dönemlerden sonra şehirdeki suç oranlarının arttığını belirten Bowser, 2023'ten sonra bunun düşüş eğiliminde olduğunu kaydetti. Bowser, "Federal hükümetle iş birliği yaparak, şehrimiz için yapılması gerekenleri yerine getireceğiz" diye konuştu.