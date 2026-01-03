Haberler

Venezuela muhalefet lideri Machado: "Venezuela'nın özgürlük saati geldi"

Güncelleme:
Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado, ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahalesini olumlu karşılayarak, özgürlük için zamanın geldiğini söyledi. Ayrıca, muhalefet milletvekili Edmundo Gonzalez'in 2024 seçimlerde başkanlık görevini üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado, ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahalesine ilişkin, "Venezuela'nın özgürlük saati geldi" dedi.

Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin müdahalesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Venezuela'nın özgürlük saati geldi" ifadelerini kullandı. Machado, muhalefet mensubu bir diğer milletvekili ve Maduro'nun 2024 seçimlerindeki rakibi Edmundo Gonzalez'in devlet başkanlığı görevini üstlenmesi gerektiği belirtti.

Gonzalez de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada gelişmelere ilişkin, "Venezuelalılar, bunlar belirleyici saatler, bilin ki biz ülkemizin yeniden inşası için büyük bir operasyona hazırız" ifadelerini kullandı. - KARAKAS

