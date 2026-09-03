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AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar'dan İdil Köylerine Ziyaret

AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar'dan İdil Köylerine Ziyaret
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AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Vali Yardımcısı Murat Çiçek ve İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel ile birlikte İdil’e bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

Ak Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Vali Yardımcısı Murat Çiçek ve İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel ile birlikte İdil'e bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde köy ziyaretlerini sürdüren AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek ile İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Elcani, Yalaz, Dirsekli ve Yarbaşı köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Köylerdeki ihtiyaç ve altyapı taleplerini bizzat yerinde inceleyen heyet, vatandaşların sorun ve beklentilerini dinledi. Ziyaretler kapsamında bölgede devam eden kamu yatırımları ve alt yapı çalışmaları yerinde incelenirken, önümüzdeki süreçte köylere kazandırılması planlanan hizmet ve projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Köy sakinleri, taleplerinin doğrudan yetkililere iletilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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