Vekil Öztürk, Nilüfer Batı imar planlarının altyapı eksikliğine yol açtığını söyledi

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Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Projesi'ne ilişkin imar planlarının onaylanmasının bazı sorunlara yol açtığını söyledi.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Projesi'nin imar planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu projenin imar planlarının onaylanmasının bazı sorunlara neden olduğunu belirten Öztürk, bölgede altyapı eksikliği yaşandığını dile getirdi. Öztürk, yeni yerleşim yeri projesinin kısa sürede onaylanmasını istedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin sağduyuyla hareket etmesini isteyen Öztürk, bölgede yer alan 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ndeki yolların tamamlanmasını talep etti.

Kaynak: AA