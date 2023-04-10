Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vekil listelerine Şırnaklı Tatar ailesi damga vurdu! Dört isim 4 farklı partiden birinci sıra aday gösterildi

Politika Haberleri

26 siyasi parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ederken, listelerde yer alan bazı isimler gündem olmaya devam ediyor. Şırnaklı Tatar ailesinin dört üyesi 4 farklı partiden birinci sıra adayı oldu. Tatar aşiretinin lideri Arslan Tatar AK Parti'den, kardeşi Şırnak İl Başkanı Halil Tatar ise MHP'nin birinci sıra adayı olarak gösterilirken, Mahmut Tatar Zafer Partisi'nden, Sabri Tatar ise Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili adayı olarak gösterildi.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, 26 siyasi parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Partilerin listelerinde dikkat çeken isimlere yer verilirken, bunlardan biri de Şırnaklı Tatar ailesi oldu. Aynı aileden dört ismin 4 farklı partiden birinci sıra aday gösterilmesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Vekil listelerine Şırnaklı Tatar ailesi damga vurdu! Dört isim 4 farklı partiden birinci sıra aday gösterildi

ARSLAN TATAR AK PARTİ'DEN, KARDEŞİ MHP'DEN

Şehrin köklü ailelerinden Tatar aşiretinin lideri Arslan Tatar AK Parti'den, kardeşi Şırnak İl Başkanı Halil Tatar ise MHP'nin birinci sıra adayı olarak gösterildi.

Adaylıkların tamamı şu şekilde;

Seçim Sonuçları

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Yeniden Refah Partisi Zafer Partisi Seçim 2023 AK Parti Şırnak MHP Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

İsmail Kabadayı:

Wallah benim oyumdur o oy ağam :)

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
GÖKHAN ERSAN:

Hdp'nin adayıda roke tatar sanırım :D

Cevap Yaz14Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title