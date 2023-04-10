Vekil listelerine Şırnaklı Tatar ailesi damga vurdu! Dört isim 4 farklı partiden birinci sıra aday gösterildi

26 siyasi parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ederken, listelerde yer alan bazı isimler gündem olmaya devam ediyor. Şırnaklı Tatar ailesinin dört üyesi 4 farklı partiden birinci sıra adayı oldu. Tatar aşiretinin lideri Arslan Tatar AK Parti'den, kardeşi Şırnak İl Başkanı Halil Tatar ise MHP'nin birinci sıra adayı olarak gösterilirken, Mahmut Tatar Zafer Partisi'nden, Sabri Tatar ise Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili adayı olarak gösterildi.