Vekil listelerine Şırnaklı Tatar ailesi damga vurdu! Dört isim 4 farklı partiden birinci sıra aday gösterildi
Politika Haberleri
26 siyasi parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ederken, listelerde yer alan bazı isimler gündem olmaya devam ediyor. Şırnaklı Tatar ailesinin dört üyesi 4 farklı partiden birinci sıra adayı oldu. Tatar aşiretinin lideri Arslan Tatar AK Parti'den, kardeşi Şırnak İl Başkanı Halil Tatar ise MHP'nin birinci sıra adayı olarak gösterilirken, Mahmut Tatar Zafer Partisi'nden, Sabri Tatar ise Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili adayı olarak gösterildi.
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, 26 siyasi parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Partilerin listelerinde dikkat çeken isimlere yer verilirken, bunlardan biri de Şırnaklı Tatar ailesi oldu. Aynı aileden dört ismin 4 farklı partiden birinci sıra aday gösterilmesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
ARSLAN TATAR AK PARTİ'DEN, KARDEŞİ MHP'DEN
Şehrin köklü ailelerinden Tatar aşiretinin lideri Arslan Tatar AK Parti'den, kardeşi Şırnak İl Başkanı Halil Tatar ise MHP'nin birinci sıra adayı olarak gösterildi.
Adaylıkların tamamı şu şekilde;
- AK Parti: Arslan Tatar
- MHP: Halil Tatar
- Zafer Partisi : Mahmut Tatar
- Yeniden Refah Partisi : Sabri Tatar