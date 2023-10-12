Vatandaşlar Başkan Yücel Yılmaz'a Teşekkür Etti

Vatandaşlardan Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür

BALIKESİR - Altıeylül İlçesi'nin; Ovaköy, Halalca, Köseler ve Balıklı kırsal mahallelerinde vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı bağrına bastı. Gencinden yaşlısına herkes, "Yönetimden Allah bin kere razı olsun. Ben böyle bir yatırım hiç görmedim. Sırf bizim köy değil Türkiye değişti. Avrupa gibi yaptınız Balıkesir'i" diyerek büyük teveccüh gösterdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kurmaylarıyla beraber Altıeylül İlçesi; Ovaköy, Halalca, Köseler ve Balıklı kırsal mahallelerinde vatandaşları ziyaret etti. Gencinden yaşlısına herkes Başkan Yılmaz'ın etrafında öbek oluşturup, saatlerce sohbet etti. Herkesi tek tek dinleyen Başkan Yılmaz'dan, Ovaköy Mahallesi'nde kahvehanede oturan vatandaşlar, mahallenin en işlek caddesine kasis istedi. Başkan Yılmaz, kahveden ayrılmadan kasisin montajı Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hemen yapıldı. Köseler Mahallesi'nde bir vatandaş, sürekli yurt dışına çıktığını ve Balıkesir'de yapılan yatırımlardan sonra Balıkesir'in Avrupa gibi olduğunu söyleyerek Başkan Yılmaz'a çok teşekkür etti. Ovaköy'ün ileri gelenlerinden Ahmet Amca, "Bu yönetimden Allah bin kere razı olsun. Ben böyle bir şey görmedim. Türkiye'nin şekli şemali değişti. Sırf Ovaköy değil nereye gidersin git her taraf böyle" diyerek yapılan yatırımlardan ve hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bir yandan kahvede vatandaşların taleplerini not alan Başkan Yılmaz bir yandan da Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 2019 yılından buyana üreticiye 300 milyon lira değerinde sağladığı destekleri anlattı. Başkan Yılmaz, kısa bir süre önce hayatlarını kaybeden mesai arkadaşları Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç'un Halalca Mahallesi'nde oturan ailelerini ziyaret edip, tüm ihtiyaçlarında her zaman yanlarında olduklarını söyledi.