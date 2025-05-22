Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor

Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
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Pendik'te bir caddede 10 gündür boşa akan suya ne İBB ne de Pendik Belediyesi müdahale etti. Vatandaşlar defalarca ihbarda bulunmalarına rağmen iki kurum da sorumluluğu birbirine attı. Su israfına karşı yetkililerin ilgisizliği vatandaşları isyan ettirdi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde, işlek bir caddede 10 gündür aralıksız şekilde boşa akan su, vatandaşı isyan ettirdi. İlgili kurumlara yapılan çok sayıda ihbara rağmen herhangi bir müdahale olmaması tepkilere neden oldu.

İKİ TARAF DA "BİZ BAKMIYORUZ" DİYOR

Durumu sosyal medyadan paylaşan bir vatandaş, boşa akan suyun görüntüsünü yayımlayarak "Sahipsiz memleket İstanbul... 10 gündür aralıksız su akıyor. Ne gelip bakan var ne kontrol eden... Arıyoruz, ilçe belediyesi de İBB de 'biz bakmıyoruz' diyor" notunu düştü. Vatandaşın tepkisi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, paylaşımda hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hem de Pendik Belediyesi etiketlendi.

Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor

"RESMEN ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR"

Bölgede yaşayan yurttaşlar da arıza için defalarca belediye ekiplerini aradıklarını, ancak iki kurumun da sorumluluğu birbirine attığını belirtti. Vatandaşlar, "Su israfı bu kadar açıkken, kimse müdahale etmiyor. Resmen üç maymunu oynuyorlar" diyerek tepkilerini dile getirdi.

İLGİSİZLİK PES DEDİRTTİ

Söz konusu paylaşım, kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Kullanıcılar, suyun boşa akmasına ve yetkililerin ilgisizliğine sert eleştirilerde bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDeniz Çapa:

Pendik belediyesinin yetkisinde sulama işleri. İbb bişey yapamaz başkanını tutukladınız nasıl çalışacak ibb. meyve veren ağaç taşlanıyor

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Haber YorumlarıMGk:

İSKİ Pendik belediyesine baglandı da bizim mi haberimiz yok

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