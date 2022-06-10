Vanlı esnaftan AK Pati İl Başkanı'na hayat pahalılığı tepkisi: Bunun sorumlusu sizsiniz - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Haziran'da Van'da katılacağı açılış öncesi AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu esnafı ziyaret ederek bölge halkını açılışa davet etti.

"NE OLDU? ŞU ZENGİN ÇEŞİTLİLİĞE BAK"

İl Başkanı Türkmenoğlu ile bir esnaf arasında geçen diyalog, sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada paylaşılan videoda genç esnaf, Türkmenoğlu'na "İyi olmamız için bir sebep söyleyin, hiç iyi değiliz. Esnaf olarak perişanız. Şu an bunun yüzde 99 sorumlusu başımızdaki partidir, sizsiniz. Bunun farkındasınız değil mi? Kendi görüşümü belirtiyorum, hal hatır sordunuz söyledim. Yazık ettiniz bize" dedi. AK Partili Türkmenoğlu ise, "Ne oldu? Şu zengin çeşitliliğe bak" diye yanıt verdi.

"BUNUN SORUMLUSU SİZLERSİNİZ"

Bunun üzerine esnaf, "Daha ne olması gerekiyor? Zengin çeşit dediğiniz bu mu? Geçen sene 25 liraya aldığım terliği 20 liraya da verebiliyordum hediye de edebiliyordum. Şimdi bu ne kadar, 70 lira. Çok iyi biliyorsunuz bunun sorumlusu sizlersiniz" diye konuştu.

"HAYAT PAHALILIĞINI BİZ ÇÖZECEĞİZ"

"Hayat pahalılığı bir gerçektir. Bu hayat pahalılığını biz çözeceğiz" diyerek uzaklaşan AK Partili Türkmenoğlu'na esnaf, "Sanmıyorum, gençlere yazık ettiniz, esnafa yazık ettiniz, bitirdiniz" diye tepki gösterdi.

ANKA / Politika