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Van haberleri | Biden, 1 Aralık'ta Beyaz Saray'da Macron ile bir araya gelecek

Politika Haberleri

Van haberleri | Biden, 1 Aralık'ta Beyaz Saray'da Macron ile bir araya gelecek

Van haberler: Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 1 Aralık'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 1 Aralık'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ABD'yi ziyaret edecek. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 1 Aralık'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi. Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Macron'un ABD'ye ilk resmi ziyareti olacağı belirtilen açıklamada, Macron'a eşi Brigitte Macron'un da eşlik edeceği ifade edildi.

Fransa'nın ABD'nin en eski müttefiklerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu ziyaret ile ABD ile Fransa arasındaki ortak demokratik değerlerin, ekonomik bağların, savunma ve güvenlik işbirliğinin üzerine kurulu derin ve kalıcı ilişkinin ele alınacağı ve ortak küresel zorluklar ve ikili çıkar alanlarında devam eden yakın ortaklığın tartışılacağı ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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