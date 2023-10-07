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Van'da terör operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

Van'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini engelleme çalışmaları devam ediyor.