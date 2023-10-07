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Van'da terör operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

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Politika Haberleri

Van'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini engelleme çalışmaları devam ediyor.

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 31 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 2 teröriste yardım ettiği belirlenen 2 şüpheli, 1 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Politika

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