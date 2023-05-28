Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Van'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti.

Van'da ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı

VAN - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Van'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu tarafından, bugün yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Van'da da saat 08.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı. 2 bin 294 sandığın kurulduğu Van'da, 706 bin 611 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Sorunsuz şekilde oyunu kullanan Vanlı seçmenler, seçimlerin ülke için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Öte yandan geçtiğimiz; 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde; mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 191 bin 106, adaylardan Muharrem İnce bin 887, Kemal Kılıçdaroğlu 334 bin 192 ve Sinan Oğan 9 bin 554 oy almıştı.