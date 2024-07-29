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Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var

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DEM Parti Van İl Başkanlığı önünde toplanan çok sayıda kişi, halay çekerken terör örgütü propagandası yapan kişilerin tutuklanmasını protesto etti. Halay çekerken bir kez daha terör örgütü propagandası yapan gruba polis ekipleri müdahale etti. DEM Parti'nin bahçesine girip kapıları kapatmaya çalışan protestocular gözaltına alındı.

Dem Parti Van İl Başkanlığı'nın önünde halay çekip sloganlar atarak terör örgütü propagandası yapan çok sayıda kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

VAN'DA DEM PARTİ'NİN ÖNÜ KARIŞTI

Dem Parti'nin Van İl Başkanlığı önünde tansiyon yükseldi. Bir grup, halay çekerken terör örgütü propagandası yapan kişilerin tutuklanmasını protesto etmek için toplandı. Protestolara Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dinar, ilçe belediye eşbaşkanları, DEM Parti il ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda kişi katıldı.

TERÖR PROPAGANDASINA POLİS İZİN VERMEDİ

Kalabalık grup halay çekerken sloganlar atarak terör örgütü propagandası yapmaya çalıştı. Bunun üzerine gruba polis ekipleri müdahale etti. Proestocu grup DEM Parti Van İl Başkanlığı'nın bahçesine girip kapıları kapamaya çalıştı. Çıkan arbedede polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (3)

Evvab:

geç bile kalındı. devlet Demir yumruğunu göstermeli müsammaha gösterilmemeli

4
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Yücel Atakan:

Bazı halayları masum degil dagdaki teröristlerin uydurdugu halay biçimi var onlar gibi çekiyorlar onları destekledikleri için önemli olan zihnyet

2
0
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Atilla Han:

amaçları içeriyi karıştırmak çünkü terör örgütleri kuzey ırakta çok zor durumda

0
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