Van'da '19 Ekim Muhtarlar Günü' Töreni Düzenlendi

Van'da '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle tören düzenlendi.

Van Valiliği bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende günün anlam ve önemini belirten Alipaşa Mahalle Muhtarı Yunus Dilmaç, muhtarlık makamının artık saygın ve etkin bir kurum olarak demokrasinin işlerliğinin en büyük göstergesi olduğunu ifade ederek, "Demokratikleşme, yerelleşme, sivilleşme gibi konularda muhtarlar olarak bizlere önemli görevler düşmektedir. Biz bu görevleri en iyi şekilde yapmak için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Bu manada bugünün kutlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm muhtar arkadaşlarımın gününü kutluyorum" dedi.

Program, muhtarların Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile hatıra fotoğrafı çekmesi ile sona erdi. - VAN