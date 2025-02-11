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Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası

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Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davadan 3 yıl 9 ay ceza verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan, yargılandığı Diyarbakır'da 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs suçundan istinaf yolu açık olmak üzere 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

DURUŞMA BUGÜNE ERTELENMİŞTİ

30 Ocak'taki duruşmada Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, yerel mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından çarptırıldığı 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edilmişti.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Zeydan ve avukatı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmamıştı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirmişti. Mahkeme heyeti, mazereti kabul ederek, Zeydan'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı 11 Şubat'a ertelemişti.

2 SUÇTAN TOPLAM 8 YIL 1 AY 15 GÜN

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018'deki duruşmada eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmasına karar verilmişti.

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuş, Yargıtay 16. Ceza Dairesince karar bozulmuştu. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından 6 Ocak 2022'de tekrar görülen davada Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetmiş, daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.

ABDULLAH ZEYDAN KİMDİR?

Abdullah Zeydan, 13 Mart 1972'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini ilçede tamamlayan Zeydan, Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Farklı şirketlerde mimarlık yapan Zeydan, HDP'den Hakkari milletvekilliği yaptı.

TBMM'de anayasaya eklenen bir madde sonucu geriye dönük dosyalarla ilgili olarak dokunulmazlıkları kaldırılan HDP milletvekilleri ile beraber 4 Kasım 2016'da göz altına alınıp aynı gün tutuklanarak Edirne F tipi kapalı cezaevine gönderildi. Zeydan, Mart 2017'de tutukluluk koşullarını protesto etmek için Selahattin Demirtaş ile birlikte açlık grevine katıldı. Ayrıca Leyla Güven tarafından başlatılan ve Abdullah Öcalan'ın tutukluluk koşullarını protesto eden açlık grevine de katıldı.

Zeydan, Ocak 2018'de 'terör örgütüne yardım etme' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kasım 2019'da mahkeme serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak bu karara aynı gün Diyarbakır savcısı tarafından itiraz edildi, ardından mahkeme yeniden değerlendirdi ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Bekir Şahin, Zeydan ve diğer 686 HDP'li siyasetçi için beş yıl siyaset yasağı talebiyle 17 Mart 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Zeydan, 6 Ocak 2022 tarihinde Elâzığ'da görülen duruşmaya katıldıktan sonra cezaevinden tahliye edildi.

Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

Bi kayyum daha hadi boşuna seçim yapmayın gerek yok

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Haber YorumlarıAlkurt:

Terör Seviciler af edilmemeli

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Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Hemen meclis toplanıp yeni başkan seçmeli. Yoksa mevzuat gereği kayyım kaçınılmaz.

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

İsrailoğulları şimdi destek yorumu yapmaya başlar.

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Haber YorumlarıMuhammet DENİZ:

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a "terör örgütüne yardım etmek" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davadan 3 yıl 9 ay ceza verildi. Ya pardon seçilenler her suçu işlemekte özgürmü? yargılaması devam eden ve mahkumiyet kararı alması kesin gibi olanları aday gösterip sonrada seçilmişin suçunu unutup savunmaya devam etmek akılla örtüşmez. Şüphesiz koskoca Van ilimizde suça bulaşmamış başkanlık yapabilecek düzeyde binlerce kardeşimiz vardır.

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Haber YorumlarıSebati Can:

Yargı eliyle siyaset dizayn ediliyor. Kimse buna dur demeyecek mi?

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Haber YorumlarıMüdessir Östüzün:

Türkiye de bütün belediyeleri valiliğe bağlansın

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Haber YorumlarıKenan Star:

adam terore destekten suçlu bulunmus,bu cehapeliler hala akparti yi sucluyor,,menfaatci insanlar.

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Haber Yorumlarıbu bilgisayar:

DEVLETİN GÜCÜNÜ GÖRECEKSİN KİM BAŞ KALDIRIRSA GERİSİNİ ANLADINIZZZ

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