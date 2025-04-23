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23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti

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Ankara Valiliği'nin yasağına rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla kalabalık grup, Anıtkabir'e yürümek için Birinci Meclis önünde toplandı. Özel'in, "Barikatları dinlemeden hep beraber sel olup Anıtkabir'e akıyoruz." çağrısının ardından kalabalık grup barikatları yıkıp Anıtkabir'e yürüyüşe geçti.

CHP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Ankara'da Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyüş düzenlemek istedi. Ankara Valiliği ise etkinliğe izin vermedi.

CHP'LİLER 1. MECLİS ÖNÜNDE TOPLANDI

Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yasak kararına aldırmayacaklarını söyledi. Özel, vatandaşları saat 17'de 1. Meclis önünde buluşmaya, ardından da Anıtkabir'e yürümeye çağırdı.

ÖZEL'İN ÇAĞRISIYLA POLİS BARİKATLARINI AŞTILAR

Özel'in çağrısıyla 1. Meclis önünde kalabalık toplandı. Özel'in, "Onları incitmeden ama önünüze konulan barikatı da asla dinlemeden hep beraber sel oluyoruz ve Anıtkabir'e akıyoruz." çağrısının ardından kalabalık grup polis barikatlarını aşarak Anıtkabir'e yürümeye başladı.

VALİLİK İZİN VERMEMİŞTİ

Ankara Valiliği, CHP'nin yürüyüş talebine izin verilmediğini belirttiği açıklamasında şunları söylemişti: "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı 22.04.2025 tarihli başvurusu ile; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" nedeniyle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 15.30'da Ulus Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacağı, saat 17.00'de CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel'in 1. TBMM binası önünde partililere ve katılımcılara hitaben konuşma yapacağı, akabinde Anıtkabir'e yürüyüş düzenlenmek istendiği bildirilmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 1.TBMM binasının ve çevresinin tarihi ve kültürel misyonu sebebiyle başta öğrenciler olmak üzere halkımız tarafından yoğun bir katılımla ziyaret edileceği öngörülmekte, alanın kapatılması durumunda halkımızın ziyaretinin engelleneceği, ayrıca, talep edilen mevkinin yoğun trafik yüküne sahip olması dolayısıyla burada yapılacak herhangi bir toplantı nedeniyle aksayan trafik akışı şehrin tüm trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olacağı, bununla birlikte toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak istenilen alanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen alanlardan olmadığı için miting niteliğindeki faaliyet talebi uygun görülmemiş olup; Valiliğimizce usulüne uygun bir şekilde belirlenerek ilan edilen alanlardan (Örneğin; Anadolu Meydanı, Anıtpark, Seymenler Kent Meydanı, Lale Meydanı, Kalaba Kent Meydanı vb.) birisi için talep edilmesi halinde Valiliğimizce her türlü yardım ve kolaylık sağlanacağı İl Başkanlığına tebliğ edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Ankara'da yasağı dinlemediler! Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçtiler

23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (39)

Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Yaa bırakın yürüsünler. Ne gerek var polis barikatına falan. Şu adamları başımıza kahraman yapıyorsunuz yaa. Valim bırak gereksiz yasakları. Ekmeklerine yağ sürüyorsunuz farkında değilsiniz. Özgürün zaten isteği kaos ve bundan pirim kazanmak istiyor. Amacı farklı bunların

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Haber Yorumlarıaksarayli sahin:

putperestler .

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Haber Yorumlarımehmet istek:

kim bunlar yürüyüşe iizn vermiyor siz yasakları dinlezseniz halk da dinlemez 23 nisan bayram yürüyüşünü yasaklamak ne denek kimin haddine böye adamı deviriler

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Haber Yorumlarıali tartan:

Mutlu oldun mu özgür şikayetini yaptın mı kırmızı kart ta gösterseydin bari

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Haber YorumlarıŞahin:

Valilik olmaz dediği halde inat ediyor birgün kaza bela bı çatışma çıkarsa o zaman bu ergen tavırların hesabını devlet sorar

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Haber YorumlarıKadir Yılmaz:

işiniz gücünüz kargaşa özgür sende kaşınıyorsun bu ülke sahipsiz değil

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Haber Yorumlarıc6bzhrwptv:

Bunu tıkın içeri Bu İmamoğlu’ndan da sakat

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Haber YorumlarıYavuz:

bir gün sokağa çağrılırsak tek hedefim özgür olacak.

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Haber Yorumlarıc6bzhrwptv:

Biz sizi top yekün devireceğiz az sabredin.

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Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

Vali denen yalaka haddini bilecek.

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