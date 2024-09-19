Valiler kararnamesinde dikkat çeken ayrıntı! Soylu'ya yakın isimler merkeze çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesiyle AKP'nin yerel seçimlerde kaybedip CHP'nin kazandığı Kırşehir'de Vali Hüdayar Mete Buhara, Amasya'da Vali Yılmaz Doruk ve Manisa'da Vali Enver Ünlü merkeze çekildi. Dönemin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olan isimler Burdur Valisi Türker Öksüz, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz de merkeze alındı.

12 VALİ GÖREVDEN ALINDI

Beklenen Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 12 vali görevden alındı, 4 valinin görev yeri değişti. Kararla birlikte 12 yeni vali atandı. Kararname ile Çorum Valisi'yken Asayiş Değerlendirme toplantısında Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşanan yabancı uyruklu kişilerin okul müdürüne saldırısı hakkında "Onlar yurt dışına çıktı, bir daha da girmesi mümkün değil" ifadeleriyle gündem olan Zülkif Dağlı, merkeze çekildi. Yaşanan olayda okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ile okulda görevli Mehmet Öztürk zincirle dövülmüş, yabancı uyruklu veli ve yanındaki kişi uyguladıkları şiddetin ardından kayıplara karışmıştı.

AHMET TÜRK'E KARŞI KAYBEDEN İSİM ISPARTA VALİSİ OLDU

Merkezde görev yapan Abdullah Erin, Isparta Valiliği'ne atandı. Yerel seçimlerde AK Parti'nin Mardin Belediye Başkan Adayı olan Erin, DEM Partili Ahmet Türk'e karşı seçimi kaybetmişti. Erin, 11 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı kararı ile yayınlanan atamada, Şanlıurfa Valiliği görevinden alınarak merkeze çekilmişti.

31 MART DETAYI

Kararname ile birlikte AK Parti'nin yerel seçimlerde kaybettiği, CHP'nin kazandığı Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Amasya Valisi Yılmaz Doruk ve Manisa Valisi Enver Ünlü merkeze çekildi.

Soldan sağa Erkan Kılıç, Yaşar Karadeniz ve Süleyman Soylu, Türker Öksüz...

SOYLU'YA YAKIN İSİMLER DE MERKEZ ALINDI

Dönemin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın isimler; Burdur Valisi Türker Öksüz, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz de Erdoğan'ın imzasıyla merkeze çekildi. Burdur Valisi Öksüz, Soylu'nun bakanlığı döneminde genel sekreterlik görevini yürütmüş, Soylu döneminde valiliğe atanmıştı. Bolu Valisi Kılıç ise Soylu döneminde İçişleri Bakan Yardımcısı'ydı.

GÖREVDE 1 YIL KALABİLDİ

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever de kararname ile merkeze alındı. Ağustos 2023'te Gümüşhane Valiliği'ne atanan Tanrısever'in görevde bir yılı henüz dolmuşken merkeze çekilmesi dikkati çekti.