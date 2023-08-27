Vali Recep Soytürk'e ziyaretler sürüyor

Valiler Kararnamesiyle Tekirdağ Valisi olarak atanan Recep Soytürk, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü, Cumhuriyet Başsavcısı, Basın Mensupları Derneği Başkanı ve Muhtarlar Derneği Başkanı tarafından ziyaret edildi. Soytürk, ziyaretlerden memnuniyetini dile getirerek, Tekirdağ'ın önemli bir şehir olduğunu belirtti.

Valiler Kararnamesiyle Tekirdağ Valisi olarak atanan Recep Soytürk'e ziyaretler sürüyor.

Soytürk, makamında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Abdullah Yalçın ve Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Mahir Sadık'ı kabul etti.

Soytürk, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tekirdağ'ın son derece güzel ve önemli bir şehir olduğunu ifade etti.

Çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Soytürk, ziyaretler için teşekkür etti.