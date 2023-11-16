Vali Enver Ünlü, Akhisar'da incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Enver Ünlü, ilçe ziyaretleri kapsamında Akhisar'a giderek incelemelerde bulundu.

Akhisar ilçesi ziyaretinde Akhisar Kaymakamlığını, Akhisar Belediye Başkanlığını, Şehit Halil Sami Dinçer'in ailesini, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını, ilçedeki bir zeytin fabrikasını ziyaret eden Vali Ünlü, yeni yapılan Kaymakamlık Hizmet Binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Vali Enver Ünlü, Akhisar ilçesini ziyarette ilk olarak Akhisar Kaymakamlığını ziyaret etti. Akhisar Kaymakamı Murat Kütük ve kaymakamlık personeli tarafından karşılanan Vali Ünlü, ilçenin genel durumu, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında Kaymakam Kütük'ten bilgi aldı.

Akhisar Belediyesini ziyaret

Vali Ünlü, kaymakamlık ziyareti sonrası Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu ziyaret etti. Başkan Dutlulu, belediyenin ilçede yaptığı çalışmalar ve projelerine ilişkin Vali Ünlü'ye bilgi verdi. Vali Ünlü, Başkan Dutlulu ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Ünlü, Akhisar ilçesinde Filistin'de vefat edenler için dağıtılan pilav hayrına da katıldı. Vatandaşlara pilav dağıtan Vali Ünlü, gençlerle ve vatandaşlarla sohbet etti.

Şehit ailesini ziyaret

Vali Enver Ünlü, 1995 yılında askerlik görevini yapmak üzere er olarak görevliyken Şırnak Gabar Dağı Kaletepe Mevkiinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit olan Halil Sami Dinçer'in ailesine ziyarette bulundu. Şehit Halil Sami Dinçer'in ailesi ile sohbet eden ve hatırlarını soran Vali Ünlü, şehit ailelerinin Türk Milletinin emaneti olduğunu, şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımıza minnet ve şükran borçlu olduğumuzu söyledi.

Vali Ünlü, şehit ailesini ziyareti sonrası Akhisar ilçesinde yeni yapılan Kaymakamlık Hizmet Binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret

Vali Enver Ünlü, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na ziyarette bulundu. İlçede yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi alan Vali Ünlü, personele çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Ünlü Akhisar ilçesi ziyaretini ilçede faaliyet gösteren bir zeytin fabrikasını ziyaret ederek bitirdi. Vali Ünlü, üretimle ilgili yetkililerden bilgi aldı. - MANİSA