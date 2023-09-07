Vakfıkebir Belediye Binasına Saldırı Gerçekleştirildi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gece saatlerinde belediye binasının camlarını kıran şüpheli gözaltına alındı.

Vakfıkebir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dün gece belediye ana hizmet binasına, camları kırılarak menfur bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırının ardından olayı gerçekleştiren B.Y'nin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Saldırının ardından emniyet güçlerimiz gerekli tahkikatı yaparak saldırganı yakalamış, ardından da yasal süreç başlatılmıştır. Bu sürecin yakından takipçisi olarak yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesine yer verildi.