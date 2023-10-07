Edirne'nin Uzunköprü ilçe merkezinde ve birçok noktada şok uygulama yapan polis ekipleri, birçok olumsuzluğun önüne geçiyor. Halkın huzuru, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla şehir genelinde ve bağlı ilçelerde geniş çaplı uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

Uzunköprü'de polis ekipleri şok uygulamalara devam ediyor

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçe merkezinde ve birçok noktada şok uygulama yapan polis ekipleri, birçok olumsuzluğun önüne geçiyor.

Halkın huzuru, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla şehir genelinde ve bağlı ilçelerde geniş çaplı uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Toplam 50 emniyet personelin katılımıyla "şok uygulama" yapıldı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İlçe Emniyet Müdürü Yıldıray Yurtseven tarafından da uygulama noktaları denetlendi.

Şehirdeki işlek cadde ve sokaklar başta olmak üzere en ücra noktalarda uygulama ve denetim yapan asayiş ve trafik ekipleri, tüm araçları tek tek durdurdu. Sürücüler ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken, araçta yolcu olarak bulunan şahıslar kimlik kontrolünden geçirildi. Tüm şahısların Genel Bilgi Taraması sorgusundan geçirildiği uygulamalarda, trafik ekipleri de araçlar üzerinde denetim yaptı.

Yapılan Uygulamada 200 şahıs 102 araç kontrol edildi. Denetimler esnasında üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı, aranma kaydı olan 2 kişi yakalandı ve alkollü sürücülere ise 28 bin 470 lira ceza kesildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suça ve suçluya geçit vermemek için ekiplerin aralıksız denetimlerine devam edeceği bildirildi.