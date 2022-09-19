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Uysal'dan kadın kooperatiflerine müjde

Politika Haberleri

Uysal'dan kadın kooperatiflerine müjde

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ürün satış mağazasının da açılışının yapıldığı Kadın Kooperatifleri Buluşmasının son gününde, yakın bir zamanda Türkiye'nin dört bir tarafından kadın emeğinin bu mağazada bir araya geleceğini ve yurtdışı satış imkanının sağlanacağının müjdesini verdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ürün satış mağazasının da açılışının yapıldığı Kadın Kooperatifleri Buluşmasının son gününde, yakın bir zamanda Türkiye'nin dört bir tarafından kadın emeğinin bu mağazada bir araya geleceğini ve yurtdışı satış imkanının sağlanacağının müjdesini verdi.

Muratpaşa Belediyesi, kadınların kurduğu üretim, işletme ve girişimcilik kooperatiflerini bir araya getirdiği Kadın Kooperatifleri Buluşması, Öykü Gürman konseriyle sona erdi. Muratpaşa'da gerçekleşen kadın emeğinin büyük buluşması, 4 gün boyunca Erdal İnönü Kent Parkı'nda devam etti. Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nın da açılışının yapıldığı buluşmada, sırasıyla Yudum Polat, Naciye Çokbilir ve Görkem Durmaz sahne aldı.

Kadın Kooperatifleri Buluşması'nın son günü ise büyük neşe içinde geçti. Kooperatifler, kent parka kurulan stantlarda el emeği, göz nuru ürünlerinin satışının yaparken Öykü Gürman konserinde ise kadınlar, kent parkı dolduran Antalyalılar doyasıya eğlendi. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Gürman, sahne performansıyla dinleyenlerini adeta büyüledi.

Gecede Başkan Uysal, yakın bir zamanda Türkiye'nin dört bir tarafından kadın emeğinin bu mağazada bir araya geleceğini ve yurtdışı satış imkanının sağlanacağının müjdesini verdi. Alkışlarla karşılanan Başkan Uysal, "Şimdiden hepimize kolay gelsin" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Öykü Gürman Ümit Uysal Muratpaşa Türkiye Politika Haberler

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